Deutschland will Altfälle von Familienzusammenführungen abarbeiten

Seehofer: Abkommen mit Athen "weiterer Schritt" zu "geordneten Verhältnissen"

Berlin (AFP) - Die mit Griechenland getroffene Vereinbarung über Zurückweisungen von registrierten Flüchtlingen ist nach Einschätzung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ein "weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu geordneten Verhältnissen" in der europäischen Migrationspolitik. Griechenland und Deutschland setzten damit "gemeinsam ein deutliches Zeichen für die Durchsetzung des geltenden Rechts", erklärte Seehofer am Freitag in Berlin. Dieses überlasse es nicht dem Einzelnen, darüber zu entscheiden, in welchem Mitgliedstaat der Europäischen Union sein Asylverfahren geführt werde.

Bundesinnenminister Horst Seehofer © AFP

Nach der Verwaltungsabsprache mit der Regierung in Athen können in Zukunft Asylbewerber, die an der deutsch-österreichischen Grenze aufgegriffen werden, innerhalb von 48 Stunden nach Griechenland zurückgeschickt werden, wenn sie dort zuvor bereits einen Asylantrag gestellt haben. Dies wird anhand der europäischen Fingerabruck-Datenbank Eurodac festgestellt. Von der Regelung ausgenommen sind unbegleitete Minderjährige, wie das Bundesinnenministerium mitteilte.

Im Gegenzug zur Direktzurückweisung erklärte sich Deutschland den Angaben zufolge zu einem beschleunigten Abbau der Altfälle bei Familienzusammenführungen bis Ende 2018 bereit. Darüber hinaus sagte die Bundesregierung zu, strittige Familienzusammenführungsverfahren erneut zu prüfen.

Mit Spanien wurde bereits ein Rücknahmeabkommen getroffen. Die Verhandlungen mit Italien über eine ähnliche Vereinbarung sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums "sehr weit fortgeschritten".