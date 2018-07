CSU-Chef kündigt persönliche Erklärung an

Seehofer bewertet EU-Gipfelergebnisse als nicht wirkungsgleich

München (AFP) - CSU-Chef Horst Seehofer hat die Ergebnisse des EU-Gipfels als nicht wirkungsgleich mit der Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze bezeichnet. Damit wies Seehofer vor dem CSU-Vorstand und der CSU-Landesgruppe im Bundestag anderslautende Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zurück, wie CSU-Kreise am Sonntag übereinstimmend aus der Sitzung berichteten.

Seehofer in München © AFP

Seehofer lehnte demnach auch die Unterbringung von in anderen EU-Ländern bereits registrierten Asylbewerbern in Ankerzentren in Deutschland ab. In der vereinbarten Form sei dies für ihn inakzeptabel, hieß es in den Kreisen weiter.

Seehofer habe außerdem für den Schluss der Sitzung eine persönliche Erklärung angekündigt. Er forderte demnach die Sitzungsteilnehmer auf, bis zum Schluss zu bleiben.