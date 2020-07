Flüchtlinge dürfen nach tagelangem Warten "Ocean Viking" in Sizilien verlassen

Seehofer drängt EU-Staaten zu Einigung bei Seenotrettung

Brüssel (AFP) - Angesichts eines erwarteten Anstiegs der Flüchtlingszahlen im Mittelmeer dringt die Bundesregierung auf eine Einigung bei der seit Jahren umstrittenen Seenotrettung. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) schloss am Dienstag vor Beratungen mit seinen EU-Kollegen in den kommenden Monaten auch Druck auf EU-Länder nicht aus, die eine Aufnahme von Migranten verweigern. Nach mehr als einer Woche des Wartens durften unterdessen Flüchtlinge an Bord des Hilfsschiffes "Ocean Viking" in Italien an Land.

Bundesinnenminister Seehofer © AFP

Seehofer nannte es "beschämend", dass es die EU fünf Jahre nach der Flüchtlingskrise noch nicht geschafft habe, sich auf einen Kompromiss bei der Aufnahme von Flüchtlingen und der Seenotrettung zu einigen. Viele Länder hätten sich "schlicht und einfach verweigert". Auf Dauer könne die EU Ankunftsländer wie Italien, Malta, Griechenland oder Spanien aber nicht alleine lassen.

Er wolle die deutsche EU-Ratspräsidentschaft nicht "mit irgendwelchen Drohungen" beginnen, sagte Seehofer vor den Beratungen der EU-Innenminister. Er setze vorerst auf die Überzeugungskraft der Argumente. "Wenn dies alles nicht ausreichen sollte, muss man auch andere Dinge überlegen."

Italien und Malta weigerten sich zuletzt, Schiffe mit geretteten Migranten noch in ihre Häfen zu lassen, weil ihre Verteilung in der EU nicht geklärt ist. Rund 180 Flüchtlinge auf der "Ocean Viking" der Hilfsorganisation Méditerranée durften nun nach neun Tagen im sizilianischen Hafen Porto Empedocle von Bord.

Die Crew hatte am Freitag den Notstand ausgerufen. SOS Méditerranée berichtete von Suizidversuchen und Auseinandersetzungen zwischen den Migranten. Sie wurden am Montagabend von der italienischen Polizei direkt zu dem Quarantäne-Schiff "Moby Zaza" gebracht. Dort sollten sie als Schutzmaßnahme gegen das Coronavirus mindestens zwei Wochen lang bleiben.

Die Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) will das von ihr mitgetragene Rettungsschiff "Sea Watch 4" im August erstmals ins Mittelmeer entsenden. Solange es die dringend erforderliche staatliche Seenotrettung weiter nicht gebe, "werden wir in der Unterstützung der privaten Seenotrettungsorganisationen nicht nachlassen", sagte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm der "Rheinischen Post".

Deutschland, Frankreich, Italien und Malta hatten sich im September vergangenen Jahres auf einen "vorübergehenden Solidaritätsmechanismus" geeinigt, um aus Seenot gerettete Flüchtlinge innerhalb der EU zu verteilen. Hoffnungen, dass sich deutlich mehr Länder anschließen, haben sich bisher nicht erfüllt. Ein internes Diskussionspapier des deutschen EU-Vorsitzes für das Innenministertreffen warnt nun vor steigenden Flüchtlingszahlen im Sommer und fordert "eine breite Beteiligung".

Eine solche Vereinbarung sieht Seehofer als mögliche Blaupause für die seit Jahren umstrittene EU-Asylreform. Auch diese ist bisher auch immer an der Frage der Flüchtlingsaufnahme gescheitert.

Die Asylreform sei "ein sehr, sehr dickes Brett", sagte Seehofer. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hat einen angekündigten neuen Vorschlag in den vergangenen Monaten immer wieder verschoben.

Er solle nun im September kommen, bekräftigte Johansson vor dem Innenministertreffen. Der Vorschlag sei "mehr oder weniger fertig". Sie wolle aber noch die Verhandlungen über den nächsten EU-Mehrjahreshaushalt und den Corona-Hilfsplan abwarten. Seehofer hofft, dass dann unter deutscher EU-Präsidentschaft bei der Asylreform zumindest "zu den wichtigsten Punkten eine politische Verständigung" gelingt.