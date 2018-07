Österreichs Vizekanzler Strache warnt vor Zurückweisungen an der Grenze

Seehofer erwartet keine schnelle Einigung über Rücknahme von Flüchtlingen mit Wien

Berlin (AFP) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erwartet keine schnelle Einigung mit Österreich über ein Rücknahmeabkommen für Flüchtlinge. Vor einem Besuch in Wien sagte Seehofer am Donnerstag im Bundestag, es werde bei dem Treffen noch keine abschließende Vereinbarung zum Umgang mit Flüchtlingen an der deutsch-österreichischen Grenze geben. Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der rechtspopulistischen FPÖ warnte Deutschland vor der Zurückweisung von Flüchtlingen in sein Land.

Horst Seehofer und Angela Merkel im Bundestag © AFP

Sein Besuch in Wien diene "der Information unserer Partner und der Sondierung", sagte Seehofer vor dem Treffen mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Donnerstag. Es werde noch "keine Abschlüsse geben."

Rücknahmeabkommen mit anderen EU-Staaten, besonders mit Österreich und Italien, sind eine wichtige Voraussetzung für die Einrichtung der umstrittenen Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze, auf die sich CDU und CSU am Montag nach langem Ringen verständigt hatten. Aus diesen Zentren sollen bereits in anderen EU-Ländern registrierte Asylbewerber nach kurzem Aufenthalt abgeschoben werden.

Seehofers Plan sieht darüber hinaus vor, dass registrierte Flüchtlinge, die aus Ländern kommen, mit denen Deutschland keine Vereinbarung zur Rückführung getroffen hat, erst gar nicht in die Transitzentren gelassen werden. Sie sollen direkt an der Grenze zurückgewiesen werden - also nach Österreich, mit dem aber auch dazu eine Vereinbarung erforderlich wäre.

Österreich hatte mit großer Skepsis auf den Kompromiss der Unionsparteien reagiert und zieht nun seinerseits Kontrollen an den Grenzen nach Italien und Slowenien in Erwägung. Davon könnte auch der Brennerpass betroffen sein, der Österreich mit Italien verbindet.

Strache sagte der "Bild"-Zeitung, die österreichische Regierung werde "ganz sicher keine Lösung akzeptieren, die zulasten Österreichs geht". Ähnlich hatte sich bereits Kurz geäußert. "Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt in Österreich plötzlich für die Fehler der deutschen Politik bestraft werden sollen", sagte Strache.

Einem Bericht zufolge kamen in den ersten fünf Monaten dieses Jahres allerdings nur gut ein Viertel aller unerlaubt nach Deutschland eingereisten Migranten aus Österreich. Wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf Angaben der Bundespolizei berichtete, erfolgten 73 Prozent der insgesamt 18.024 illegalen Grenzübertritte über andere Grenzen, etwa aus der Schweiz und Tschechien.

Seehofer kündigte weitere Gespräche mit anderen Staaten an. "Es werden sehr schwierige Gespräche", sagte der CSU-Vorsitzende, der nach eigenen Angaben am Mittwoch bereits mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban und dem italienischen Innenminister Matteo Salvini gesprochen hatte.

Orban wird am Donnerstagmittag in Berlin von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfangen. Bei einem Treffen Orbans mit Seehofer als Parteichefs am Mittwoch bekräftigte der Ungar laut "Bild"-Zeitung seine Ablehnung, illegale Einwanderer aufzunehmen. Ungarn sei aber "gerne dabei behilflich, diese Schutzsuchenden in das jeweilige Erstankunftsland zurückzuführen".

Seehofer verwies im Bundestag darauf, dass Merkel bisher nur von Griechenland und Spanien feste Zusagen für Rücknahmeabkommen erhalten habe. Nach Angaben der Kanzlerin soll es noch mit einer Reihe weiterer Staaten solche Vereinbarungen geben. Diese auszuhandeln, sei Sache der Innenminister, hatte Merkel nach dem EU-Gipfel Ende Juni gesagt.

Diesen Ball spielte Seehofer nun an die Kanzlerin zurück: Angesichts der "Komplexität und der europäischen Dimension" müssten am Ende die "wichtigsten Punkte dieser Vereinbarung von den Regierungschefs fixiert werden".

Die deutschen Spediteure warnten bereits vor harten Grenzkontrollen an der Grenze zwischen Österreich und Italien. Bei Kontrollen und langen Rückstaus am Brenner müssten die Logistiker mehr Zeit einplanen, was zu Kostensteigerungen führe, sagte der Vize-Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands BGL, Adolf Zobel, der Nachrichtenagentur AFP.