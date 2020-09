Seehofer stellt sich Fragen der Abgeordeneten im Bundestag

Berlin (AFP) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) steht am Mittwoch eine Stunde lang den Abgeordneten des Bundestags Rede und Antwort (ab 13.00 Uhr). Wichtigstes Thema dürfte die Flüchtlingspolitik nach der Brandkatastrophe im griechischen Lager Moria sein. Die Bundesregierung hatte sich am Dienstag darauf verständigt, rund 1550 Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen, ohne eine europäische Lösung abzuwarten. Bereits am Vormittag gibt Seehofer dem Innenausschuss Auskunft (08.00 Uhr).

Minister Seehofer © AFP

Am Nachmittag befasst sich das Plenum in einer Generaldebatte mit dem Thema Nachhaltigkeit (16.30 Uhr) - dieses Thema ist der Schwerpunkt der aktuellen Sitzungswoche des Parlaments. Insgesamt fünf Anträge der Opposition stehen dabei auf der Tagesordnung. Auch eine Aktuelle Stunde ist angesetzt (15.00 Uhr). Dabei soll es um die Lage in Belarus gehen.