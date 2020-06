Minister will stattdessen mit Chefredaktion sprechen und Presserat anrufen

Seehofer verzichtet auf Strafanzeige wegen "taz"-Kolumne

Berlin (AFP) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verzichtet darauf, wegen einer polizeikritischen Kolumne in der Tageszeitung "taz" Strafanzeige zu stellen. Er werde stattdessen die "taz"-Chefredaktion in sein Ministerium einladen, "um mit ihr den Artikel und seine Wirkung zu besprechen", erklärte Seehofer am Donnerstag. Außerdem werde er sich an den Deutschen Presserat wenden, weil die Kolumne "in meinen Augen einen schweren Verstoß gegen den Pressekodex darstellt".

Horst Seehofer © AFP

Zum Thema Strafanzeige heißt es in Seehofers Erklärung, er sei der Auffassung, "dass mit der Kolumne durch die menschenverachtende Wortwahl auch Straftatbestände erfüllt werden". Hierzu lägen bereits Strafanzeigen vor. "Die Delikte sind teilweise bereits durch die Staatsanwaltschaft von Amts wegen zu prüfen."

Seehofer erneuerte seine scharfe Kritik an der satirischen Kolumne. Diese sei "in einer verächtlich machenden, entwürdigenden und menschenverachtenden Sprache geschrieben". Polizisten würden "pauschal in engsten Zusammenhang mit Nazis und Terroristen gebracht" und "als auf 'die Mülldeponie' gehörend beschrieben". Er wolle sich nicht daran gewöhnen, "dass dies als zulässige Form der Auseinandersetzung dargestellt wird".

Zugleich versicherte Seehofer, es gehe ihm "nicht um Strafverfolgung einer Person und schon gar nicht um einen Eingriff in die Pressefreiheit". Vielmehr gehe es um den gesellschaftlichen Umgang miteinander. Auch wenn "die kritische Begleitung und Auseinandersetzung mit der Tätigkeit der Polizei durch die Medien" geboten und auch "unsachliche Kritik" zu akzeptieren sei, gebe es doch "Grenzen des Umgangs miteinander".

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) lobte Seehofers Entscheidung, von einer Anzeige abzusehen. "Das ist die einzig mögliche Entscheidung, um Schaden vom Grundrecht der Presse- und Meinungsfreiheit abzuwenden", erklärte der DJV-Vorsitzender Frank Überall.

Dagegen warf die AfD Seehofer vor, er setze "auf Stuhlkreise, statt auf eine funktionierende Justiz". Offenbar habe Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Minister "zurückgepfiffen", erklärte AfD-Vize Stephan Brandner. Für die Polizisten in Deutschland sei Seehofers Entscheidung "ein Schlag ins Gesicht".

Der Innenminister hatte am Sonntag angekündigt, am nächsten Tag Anzeige wegen der Kolumne zu erstatten. Daraufhin schlug ihm breite Kritik entgegen. In den folgenden Tagen erklärten Seehofer und sein Ministerium, die Sache zunächst ausführlich prüfen zu wollen. Auch Bundeskanzlerin Merkel sprach nach Regierungsangaben mehrmals mit Seehofer über die Angelegenheit.