Treffen mit protokollarischem Staatsoberhaupt und Kims Schwester

Seoul: Südkoreas Präsident Moon trifft führende Vertreter Nordkoreas

Seoul (AFP) - Südkoreas Präsident Moon Jae In wird am Rande der Olympischen Spiele führende Vertreter Nordkoreas treffen. Moon werde das protokollarische Staatsoberhaupt Kim Yong Nam sowie die Schwester von Machthaber Kim Jong Un am Samstag treffen, teilte die südkoreanische Präsidentschaft am Donnerstag in Seoul mit. Die beiden Vertreter Nordkoreas werden nach Angaben aus Pjöngjang anlässlich der am Freitag beginnenden Olympischen Winterspiele in Pyeongchang nach Südkorea reisen.

Kim Yong Nam bei einer Konferenz in Jakarta 2015 © AFP

Nach Angaben der südkoreanischen Präsidentschaft wird Moon die Vertreter des Nachbarlandes am Samstag zum Mittagessen treffen. Kim Yong Nam ist der ranghöchste nordkoreanische Politiker, der jemals nach Südkorea gereist ist. Dass auch Kim Jong Uns jüngere Schwester Kim Yo Jong der Delegation angehört, hatte Pjöngjang am Mittwoch angekündigt. Sie ist ein führendes Mitglied der nordkoreanischen Arbeiterpartei.

Die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang beginnen am Freitag. Die Athleten beider Staaten werden bei der Eröffnungszeremonie gemeinsam hinter der sogenannten Fahne der Vereinigung ins Stadion laufen - eine hellblaue Silhouette der Halbinsel auf weißem Grund.

Nordkorea hatte erst vor wenigen Wochen seine Teilnahme an den Winterspielen in Pyeongchang verkündet. Die Teilnahme gilt als wichtiges Zeichen der Entspannung im Verhältnis zwischen den beiden verfeindeten Staaten. In den vergangenen Monaten hatten die Spannungen auf der seit Jahrzehnten geteilten Halbinsel zugenommen.