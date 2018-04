Einer der blutigsten Gewaltexzesse in US-Haftanstalt seit Jahrzehnten

Sieben Tote bei Kämpfen zwischen Häftlingen in South Carolina

Washington (AFP) - Bei einem der blutigsten Gewaltausbrüche in einem US-Gefängnis seit Jahrzehnten sind im Bundesstaat South Carolina sieben Häftlinge getötet und 17 weitere verletzt worden. Unter den Insassen des Hochsicherheitsgefängnisses Lee Correctional in Bishopville waren am Sonntagabend (Ortszeit) Kämpfe ausgebrochen, die erst nach knapp fünf Stunden von den Sicherheitskräften beendet werden konnten, wie die Strafvollzugsbehörde des Bundesstaats am Montag mitteilte.

Bei Kämpfen unter Insassen einer Haftanstalt in South Carolina sind sieben Menschen getötet worden © AFP

Alle Gefängniswärter und Polizeibeamte seien in Sicherheit, hieß es weiter. Die Häftlinge waren in drei verschiedenen Gefängnistrakten aufeinander losgegangen. Zum Auslöser der Konfrontationen machte die Behörde zunächst keine Angaben. In dem Gefängnis sind gewalttätige Kriminelle und Häftlinge mit Verhaltensproblemen untergebracht.

Viele US-Haftanstalten leiden unter Überfüllung und Rivalitäten zwischen verschiedenen Gruppen von Insassen, die oftmals in Gewalt münden. Der jetzige Gewaltexzess in South Carolina ist in seiner Dimension dennoch eher eine Ausnahme.

Zu den schlimmsten Gewaltausbrüchen in US-Haftanstalten der vergangenen Jahrzehnte gehörte ein zehntägiger Aufstand 1993 in Lucasville im Bundesstaat Ohio, bei dem neun Insassen und ein Beamter getötet wurden. In einer Haftanstalt in Santa Fe in New Mexico 1980 wurden bei einer zweitägigen Revolte inklusive Geiselnahme 33 Häftlinge getötet und rund 200 Menschen verletzt.

Der wohl berüchtigste Gefängnisaufstand der jüngeren US-Geschichte ereignete sich 1971 in Attica im Bundesstaat New York. Häftlinge nahmen 42 Geiseln und brachten die Haftanstalt über vier Tage hinweg in ihre Gewalt. Die Polizei schlug die Revolte blutig nieder, zehn Gefängnisangestellte und 33 Häftlinge wurden getötet.