Militär räumt Straßen im Zentrum Harares

Simbabwes Präsident kündigt nach tödlicher Gewalt unabhängige Ermittlungen an

Harare (AFP) - Nach dem Tod dreier Demonstranten bei Zusammenstößen mit dem Militär in Harare hat Simbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa Aufklärung gefordert. "Die Verantwortlichen sollten identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden", erklärte Mnangagwa am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter und kündigte unabhängige Ermittlungen an. Zugleich rief er dazu auf, den Streit um das Ergebnis der Parlamentswahl friedlich zu regeln. Militär und Polizei bezogen unterdessen Positionen vor der Zentrale der Oppositionspartei MDC in Harare.

Bei gewaltsamen Protesten waren am Mittwoch in der Hauptstadt mindestens drei Menschen getötet worden. Soldaten schossen auf Demonstranten, die zu hunderten gegen angebliche Wahlmanipulationen auf die Straße gegangen waren.

Mnangagwa, Nachfolger des im November gestürzten langjährigen Machthabers Robert Mugabe, schrieb auf Twitter, die Regierung befinde sich in Gesprächen mit Oppositionsführer Nelson Chamisa, um die Situation zu entschärfen. "Wir glauben an Transparenz und Verantwortlichkeit", erklärte er mit Blick auf die Vorfälle vom Vortag.

Die Regierungspartei Zanu-PF errang Teilergebnissen zufolge bei der Wahl am Montag die absolute Mehrheit im Parlament. Laut von der Wahlkommission verkündeten Teilergebnissen errang die Partei von Präsident Mnangagwa 144 Sitze im Abgeordnetenhaus sicher, die Bewegung für Demokratischen Wandel (MDC) von Oppositionsführer Chamisa kam demnach auf 61 Sitze. Die MDC hatte sich zuvor zum Sieger erklärt.

Vor den versöhnlichen Worten Mnangagwas hatte die Regierung die Opposition eindringlich vor neuen Protesten gewarnt: "Wir werden keine der Aktionen tolerieren, die wir heute gesehen haben", betonte Innenminister Obert Mpofu bei einer Pressekonferenz in der Nacht zum Donnerstag. Sollte die Opposition die Entschlossenheit der Regierung weiter auf die Probe stellen, begehe sie "einen schweren Fehler".

Am Donnertag bewachten Soldaten das Hauptquartier der Regierungspartei Zanu-PF. Wasserwerfer und Truppenfahrzeuge der Armee zogen vor der MDC-Zentrale auf. Soldaten und Polizisten mit Sturmgewehren brüllten in Harare Händler und Passanten an, das Zentrum der Hauptstadt zu verlassen, wie AFP beobachteten.

Wahlbeobachter des Commonwealth kritisierten indes die "exzessive Anwendung von Gewalt gegen unbewaffnete Zivilisten". Zuvor hatte die ehemalige Kolonialmacht Großbritannien zu Ruhe und Zurückhaltung aufgerufen und die führenden Politiker aufgefordert, "Verantwortung zu zeigen". Ähnlich hatten sich auch die UNO und die USA geäußert. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International forderte eine "schnelle und effektive" Untersuchung der Gewalt.

Simbabwes Wahlbehörde ZEC erbat sich mit Blick auf die Ergebnisse der zeitgleich abgehaltenen Präsidentenwahl mehr Zeit. "ZEC bittet die Öffentlichkeit inständig darum, geduldig zu sein", erklärte Kommissionsmitglied Qhubani Moyo. Er könne nicht sagen, ob die Ergebnisse "heute oder morgen" vorlägen, es gebe aber "erhebliche Fortschritte" bei der Auszählung. Die EU-Beobachtermission hatte bei der ersten Wahl nach dem Sturz Mugabes erhebliche Mängel festgestellt.

Simbabwe war 37 Jahre von Machthaber Robert Mugabe autoritär regiert worden. Im November wurde er vom Militär gestürzt, sein ehemaliger Vertrauter Mnangagwa trat seine Nachfolge an.