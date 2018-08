Rekordwert von 20 Grad Oberflächentemperatur im Juli in der Ostsee

Sommerhitze sorgt für Spitzentemperaturen in Nord- und Ostsee

Hamburg (AFP) - Der heiße Sommer sorgt für Spitzentemperaturen in Nord- und Ostsee. Die Oberflächentemperatur der Ostsee erreichte im Juli einen Durchschnittswert von 20 Grad Celsius, in der Nordsee lag sie bei 16,3 Grad, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Freitag in Hamburg mitteilte. Ein weiterer Anstieg der Temperaturen sei zu erwarten.

An der Ostsee herrscht bestes Badewetter © AFP

Die mittlere Oberflächentemperatur der Ostsee lag im Juli um 0,5 Grad Celsius über den bisherigen Rekordwerten von vor vier Jahren. Auch die Nordsee wies die zweithöchste Oberflächentemperatur seit 50 Jahren auf. Sie lag im Juli um nur 0,1 Grad Celsius unter der Rekordtemperatur vom Juli 2014. Der Temperaturanstieg zwischen März und Juli dieses Jahres verlief demnach mit 11,4 Grad Celsius zudem "extrem steil" und wurde in dieser Form zum ersten Mal beobachtet.

Ursache für den Temperaturanstieg in Nord- und Ostsee ist dem Bundesamt zufolge eine seit Mai recht stabile Hochdruckbrücke von den Azoren bis in die Barentssee. Änderungen seien nicht in Sicht, so dass sich die extremen Temperaturbedingungen im August weiter verschärfen würden. Erst mit Einsetzen der Herbststürme können sich die Oberflächentemperaturen durch die Vermischung mit kühlerem Tiefenwasser abkühlen.