Huldigungen für die unvergleichliche "Queen of Soul"

Soul-Legende Aretha Franklin mit 76 Jahren gestorben

Detroit (AFP) - Die Musikwelt hat ihre "Queen of Soul" verloren: Die legendäre Sängerin Aretha Franklin starb am Donnerstag im Alter von 76 Jahren in ihrem Haus in Detroit, wie ihre Familie mitteilte. Mit ihrer gewaltigen Stimme hatte Franklin in den 1950er Jahren eine beispiellose Karriere gestartet. Sie hinterlässt unvergessliche Hits wie "Respect", "Think" und "Chain of Fools". Zahlreiche Künstler sowie US-Präsident Donald Trump und sein Amtsvorgänger Barack Obama reagierten betroffen auf die Todesnachricht.

Aretha Franklin ist tot © AFP

Bereits 2010 war bei Franklin Krebs diagnostiziert worden. "Wir haben die Matriarchin und den Felsen unserer Familie verloren", schrieben die Angehörigen in einer Erklärung. In den vergangenen Tagen hatte sich Franklins Gesundheitszustand deutlich verschlechtert, sie wurde palliativmedizinisch betreut. Angehörige und Freunde wachten in Detroit an ihrem Sterbebett.

In Aretha Franklins jahrzehntelanger Karriere spiegelte sich immer auch die Geschichte der USA wider: Sie wurde zur Ikone der Frauen- und der Schwarzenbewegung, sie sang bei der Beerdigung von Martin Luther King und bei den Amtseinführungen der demokratischen Präsidenten Bill Clinton und Obama.

Obama würdigte die historische Bedeutung der verstorbenen Sängerin: "In ihrer Stimme konnten wir unsere Geschichte fühlen, in allen Schattierungen - unsere Macht und unseren Schmerz, unser Streben nach Erlösung und unseren hart verdienten Respekt", erklärte der Ex-Präsident.

Geboren wurde Aretha Franklin am 25. März 1942 in Memphis als Tochter eines Baptistenpredigers und einer Gospelsängerin, kurze Zeit später zog die Familie nach Detroit. In Franklins Elternhaus verkehrten berühmte Musiker wie Mahalia Jackson, aber auch die Bürgerrechtsikone Martin Luther King Jr., ein Freund von Arethas Vater.

Als Kind lernte Franklin Klavierspielen und sang im Kirchenchor, mit 14 Jahren nahm sie ihren ersten Song auf. 1960 unterzeichnete sie einen Vertrag mit dem Plattenlabel Columbia. Zur Berühmtheit wurde Franklin 1967 mit ihrem ersten Album für Atlantic, "I Never Loved a Man (The Way I Love You)".

Es folgte ein Hit nach dem anderen, von "(You Make Me Feel) Like a Natural Woman" über "Think" und "Chain of Fools" bis zu "Respect", das vom Magazin "Rolling Stone" auf Platz fünf der besten Songs aller Zeiten gewählt wurde. Mit "Respect" gewann Franklin 1967 auch die ersten zwei ihrer insgesamt 18 Grammys.

1987 wurde sie als erste Frau überhaupt in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Das Magazin "Rolling Stone" setzte Franklin 2010 auf Platz eins seiner Liste der 100 besten Sänger aller Zeiten. Ihren letzten öffentlichen Auftritt hatte sie im November 2017 in New York. Die Krebskranke erschien damals deutlich abgemagert.

Im Privatleben hatte Franklin einige schwere Schicksalsschläge und schwere Zeiten wegstecken müssen. Ihre Mutter Barbara starb, als Aretha zehn Jahre alt war. Ihren ersten Sohn bekam Franklin mit 13, den zweiten mit 15, zwei weitere Söhne folgten. Ihre zwei Ehen scheiterten, sie selbst hatte zeitweise Alkoholprobleme.

Die Huldigungen für die "Queen of Soul" ließen nach der Todesnachricht vom Donnerstag nicht lange auf sich warten. Bill und Hillary Clinton würdigten sie als "nationalen Schatz". Franklin habe "50 Jahre unsere Seelen bewegt" und werde "für immer die Queen of Soul bleiben", erklärten sie. Präsident Donald Trump würdigte Franklin als "großartige Frau", deren Stimme ein "Geschenk Gottes" gewesen sei.

Popstar Elton John, der mehrfach mit Aretha Franklin aufgetreten ist, twitterte: "Die Königin ist tot. Lang lebe die Königin!" US-Diva Barbra Streisand würdigte Franklin als Sängerin von "einzigartiger Brillanz". "Ihr Engagement für die Bürgerrechte hat eine bleibende Wirkung in der Welt hinterlassen."