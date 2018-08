Verdi-Chef Bsirske unterstützt Gesundheitsminister

Spahn stößt mit Kritik an privater Pflegebranche auf Widerspruch

Berlin (AFP) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat mit seiner Kritik an überzogenen Renditeerwartungen privater Pflegeheimbetreiber heftigen Widerspruch der Branche hervorgerufen. Bis 2030 würden 100 Milliarden Euro an Investitionen in die Altenpflegeinfrastruktur gebraucht, sagte der Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste (bpa), Rainer Brüderle, dem "Handelsblatt". "Da ist es mir lieber, das Kapital fließt in die deutsche Pflege als ins Ausland."

Der Finanzchef des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen, Philip Grosse, der am Dienstag den Kauf 30 weiterer Pflegeheime bekannt gegeben hatte, verteidigte das Engagement privater Investoren: "Private Unternehmen, die langfristig und nachhaltig investieren möchten, können hier einen Beitrag leisten, dringend benötigtes Kapital in den deutschen Pflegemarkt zu leiten", sagte er dem "Handelsblatt".

Spahn hatte privaten Pflegeheimbetreibern vorgeworfen, ihr Gewinnstreben auf Kosten des Pflegepersonals und der Pflegebedürftigen zu übertreiben. Es müsse die Frage gestellt werden, ob ein "kapitalmarktgetriebenes Fokussieren auf zweistellige Renditeerwartungen" angemessen sei, schrieb Spahn in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt". Angesichts der personalintensiven Pflegebranche laute seine Antwort: "Eher nicht!"

Verdi-Chef Frank Bsirske unterstützte Spahn: Es sei gut, wenn der Gesundheitsminister die Branche stärker regulieren und dem "Lohndumping auf dem Rücken der Beschäftigten und indirekt auf dem Rücken der Patienten" Grenzen setzen wolle, sagte Bsirske dem "Handelsblatt". "Im Vordergrund müssen die Versorgungsinteressen der Gesellschaft und die Interessen der Pflegebeschäftigten stehen."