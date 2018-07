GKV spricht von "gutem ersten Schritt" - Gesetzentwurf am Mittwoch im Kabinett

Spahn will Krankenhäusern konkrete Vorgaben für Zahl der Pflegekräfte machen

Berlin (AFP) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will den Kliniken in Deutschland per Gesetz konkrete Vorgaben für die Zahl ihrer Pflegekräfte machen. Das geht aus dem überarbeiteten Entwurf für das sogenannte Pflegepersonal-Stärkungsgesetz hervor, der AFP am Sonntag in Auszügen vorlag. Zustimmung kam vom GKV-Spitzenverband. Linken-Chef Bernd Riexinger forderte hingegen eine bedarfsgerechte Personalausstattung der Kliniken statt einer "Minimallösung" und kritisierte Spahns Fokus auf die Arbeitgeberseite.

Pflegekraft im Krankenhaus © AFP

Über die Pläne Spahns hatte am Samstag zuerst die "Berliner Zeitung" berichtet. Dem Gesetzentwurf zufolge soll ab 2020 für jedes Krankenhaus das Verhältnis zwischen Pflegekräften und Pflegeaufwand errechnet und veröffentlicht werden. Wenn dabei von einem Krankenhaus eine bestimmte Grenze unterschritten wird, drohen demnach als Sanktion Honorarkürzungen.

Gesundheits-Staatssekretär Lutz Stroppe sagte dazu, damit werde "ein handhabbares, transparentes und schnell wirksames Instrument" geschaffen, um in den Krankenhäusern eine "gute Pflege und die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten".

In der Begründung des Gesetzentwurfs heißt es, durch den für jedes Krankenhaus berechneten Pflegepersonalquotienten könne "deutlich gemacht werden, welche Krankenhäuser im Verhältnis zu dem anfallenden Pflegeaufwand viel oder wenig Personal einsetzen". Habe ein Krankenhaus einen hohen Pflegeaufwand bei verhältnismäßig geringer Pflegepersonalausstattung, gelte dies als Indikator, "dass eine qualitativ hochwertige Pflege nicht gewährleistet ist und damit eine patientengefährdende Versorgung der Pflege in Kauf genommen wird".

Der Gesetzentwurf wird am Mittwoch im Bundeskabinett beraten. Der "Münchner Merkur" berichtete zudem am Wochenende, Spahn wolle per Gesetz den Krankenhäusern für die Notfallversorgung zusätzliche Mittel zukommen lassen. Das Geld solle im Rahmen der Neuausrichtung der Notfallversorgung in Zuschläge fließen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf den Gesetzentwurf.

Um die neuen Zuschläge zu finanzieren, mussten demnach bislang vor allem die Kliniken, die die Voraussetzungen für die Notfallversorgung nicht erfüllen, größere Belastungen durch höhere Abschläge fürchten. Spahn habe sich nun aber für einen anderen Weg entschieden.

"Wir wollen, dass Krankenhäuser mit guter Qualität einen Zuschlag bekommen", sagte der Minister dem "Münchner Merkur". "Aber wir wollen nicht, dass es dabei durch Umverteilung zu Verwerfungen zwischen den Krankenhäusern kommt." Daher werde "in einigen Bundesländern auch zusätzliches Geld ins System fließen müssen".

Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) sprach von einem "guten ersten Schritt", um Mindestanforderungen zur Personalausstattung in den Kliniken zu etablieren. Eine ausreichende Zahl von Personal im OP sowie nachts und in einzelnen Abteilungen sei "unverzichtbar", um die Sicherheit der Patienten nicht zu gefährden. Wichtig sei aber auch ein "schichtgenaues Erfassen" des Personals, mit "Durchschnittswerten" komme niemand voran.

Riexinger beklagte, dass sich Spahn an dem "arbeitgeberfreundlichen untersten Minimum" orientiere, stattdessen müsse die Personalausstattung in Krankenhäusern aber "am tatsächlichen Bedarf ausgerichtet sein". Die Linke fordere deshalb eine "schnelle Einführung einer gesetzlichen Personalbemessung im Krankenhaus und einen verbindlichen Personalschlüssel in der Altenpflege". Krankenhäuser müssten zudem verpflichtet werden, zehn Prozent mehr Ausbildungsplätze anzubieten, erklärte der Linken-Chef.