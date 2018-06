Auch Volks- und Raiffeisenbanken setzen auf neue Technik

Sparkassen gehen beim Bezahlen per Handy in die Offensive

Berlin (AFP) - An der Kasse mit dem Smartphone bezahlen - noch in diesem Sommer soll das für viele deutsche Kontobesitzer möglich sein. Einen Tag nach dem Start des Bezahldienstes Google Pay in Deutschland, kündigte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) am Mittwoch an, seinen Kunden ab Ende Juli eine App für das mobile Bezahlen via Handy anzubieten. Die Volks- und Raiffeisenbanken wollen das kontaktlose Bezahlen mit dem Smartphone "ab August" ermöglichen.

"Die Sparkassen gehen Ende Juli mit der Mobiles-Bezahlen-App in den Markt", sagte DSGV-Sprecher Stefan Marotzke. "Unsere Kunden können dann ihre Sparkassen-Card oder Sparkassen-Kreditkarte digital mit ihrem NFC-fähigen Android-Smartphone nutzen". Zuerst hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" über die Offensive der Sparkassen berichtet, die in Deutschland nach DSGV-Angaben 48 Millionen Girokonten verwalten.

Den Nahfeldfunk NFC (Near Field Communication), bei dem drahtlos Daten übertragen werden können, beherrschen inzwischen die meisten Smartphones. Für eine Übertragung ist es nötig, die Geräte bis auf wenige Zentimeter zueinander zu bringen, was die Funktechnik zugleich vergleichsweise sicher gegen unerwünschte Abhörversuche macht.

Bei den Sparkassen soll die App mit der Karte des Girokontos oder der Sparkassen-Kreditkarte funktionieren. "Ein separates Konto oder eine separate Karte sind nicht erforderlich", erklärte Marotzke.

Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) hatte bereits am Dienstag mitgeteilt, dass die neue Bezahlmöglichkeit nach einer erfolgreichen Pilotphase ab August "in die Fläche" gebracht werden solle. Dann könnten rund 85 Prozent aller Volksbanken und Raiffeisenbanken das Bezahlen auf dem Smartphone ermöglichen. Ab Dezember 2019 könnten dann alle Genossenschaftsbanken die digitalen Bankkarten anbieten. Die genossenschaftliche Finanzgruppe hat nach eigenen Angaben 18,5 Millionen Mitglieder.

Dem BVR zufolge sollen Kunden künftig über die VR-BankingApp innerhalb weniger Minuten eine digitale Bankkarte auf das eigene Android-Smartphone laden können. "Damit können unsere Bankkunden dann durch schlichtes Halten des Geräts an das Bezahlterminal im Handel bezahlen - und profitieren von den Vorteilen einer bequemen, schnellen und sicheren Zahlung, bei der nicht mehr das Portemonnaie herausgesucht werden muss."

Der US-Internetkonzern Google hatte seinen Dienst Google Pay am Dienstag in Deutschland gestartet. Nutzer eines Smartphones mit Android-Betriebssystem sowie mit einer Kredit- oder Girokarte von einer Partnerbank können damit nun über die Google-Pay-App online und in Geschäften einkaufen. Partner von Google Pay sind die Commerzbank und ihre Tochter Comdirect, die Direktbank N26 sowie die Bezahl-App Boon. Bald sollen auch die Landesbank Baden-Württemberg sowie die Digitalbank Revolut dazukommen.