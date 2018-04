Aufsichtsrat soll sich am Sonntag mit Ablösung von Cryan befassen

"Spiegel": Christian Sewing soll neuer Chef der Deutschen Bank werden

Hamburg (AFP) - Der bisherige Vizevorstandschef der Deutschen Bank, Christian Sewing, soll einem "Spiegel"-Bericht zufolge an die Spitze des größten deutschen Geldhauses rücken. Nach Informationen des Magazins will Aufsichtsratschef Paul Achleitner dem Gremium am Sonntagabend Sewing als Nachfolger des bisherigen Vorstandsvorsitzenden John Cryan vorschlagen. Sewing soll demnach zur Hauptversammlung im Mai die Führung der Deutschen Bank übernehmen. Ein Sprecher des Kreditinstituts wollte den Bericht auf Nachfrage nicht kommentieren.

Steht laut "Spiegel" vor dem Aus: Cryan © AFP

Ende März war Cryan Gerüchten über seine bevorstehende Ablösung entgegengetreten und hatte in einer Erklärung an die Mitarbeiter versichert, "dass ich mich weiterhin mit all meiner Kraft für die Bank einsetze und gemeinsam mit Ihnen den Weg weiter gehen möchte, den wir vor rund drei Jahren angetreten haben". Der Brite führt die Deutsche Bank seit 2015, sein Vertrag läuft eigentlich noch bis Mai 2020.

Cryan leitete in der Deutschen Bank weitreichende Umstrukturierungen ein, deren jüngster Schritt der Börsengang der hauseigenen Vermögensverwaltung DWS war. Außerdem hatte er zahlreiche internationale Rechtsstreitigkeiten geerbt, die zu Milliarden an Strafen und Kompensationszahlungen führten. In den vergangenen drei Jahren schrieb die Bank nur Verluste, der Aktienkurs büßte zuletzt massiv an Wert ein.

Sewing ist bislang Kovizechef und im Vorstand der Bank zuständig für das Privatkundengeschäft. In den vergangenen Tagen soll Achleitner die Personalie laut "Spiegel" mit wichtigen Aktionären besprochen haben. Der Aufsichtsratschef habe auch mit externen Kandidaten Kontakt gehabt, sich dann aber für eine interne Lösung entschieden.

Auch das "Handelsblatt" schrieb, dass Achleitner für den Sonntagabend Beratungen des Aufsichtsrats anberaumt habe, bei denen es um die Ablösung von Cryan gehen dürfte. Die Zeitung machte eine keine Angaben zu möglichen Nachfolgern.