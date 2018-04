Marktwert des Musikstreamers um ein Viertel höher als geschätzt

Spotify legt guten Börsenstart hin

New York (AFP) - Der weltgrößte Musikstreamingdienst Spotify hat einen erfolgreichen Börsenstart hingelegt. Die Aktie des schwedischen Unternehmens wurde zu ihrem Verkaufsstart am Dienstag in New York bei einem Wert von 165,90 Dollar (135,20 Euro) gehandelt. Damit wurde der Marktwert von Spotify auf 29,5 Milliarden Dollar veranschlagt - dies war rund ein Viertel mehr, als vor Börsenstart geschätzt worden war.

Spotify ist in 58 Ländern verfügbar © AFP

Für den Börsengang wählte Spotify das ungewöhnliche Verfahren der sogenannten Direktplatzierung. Dabei werden keine neuen Aktien verkauft, sondern nur bereits bestehende Anteile in den Handel gebracht. Spotify sparte sich damit die Kosten, die bei dem üblichen Verfahren für Banken als Zwischenhändler fällig werden. Allerdings verzichtete das Unternehmen mit der Direktplatzierung auch darauf, frisches Geld einzusammeln.