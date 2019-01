Versuch inmitten der Debatte über Stars wie R. Kelly

Spotify testet Funktion zum Blocken von Künstlern

New York (AFP) - Der schwedische Streamingdienst Spotify testet derzeit eine neue Funktion, mit der unliebsame Künstler blockiert werden können. Dabei sollen Nutzer direkt im Profil der jeweiligen Musiker anklicken können, dass diese nicht mehr gespielt werden sollen. Die Künstler würden in dem Fall ausgespart, wenn Spotify automatisch Musik abspielt. Spotify stellte am Mittwoch klar, dass es sich um einen Test handelt, nicht um ein neues Feature.

Spotify führt Blockierfunktion ein © AFP

"Spotify testet ständig neue Produkte und arbeitet daran, das Nutzererlebnis zu verbessern", erklärte der schwedische Streamingdienst und sprach von einem "Funktionstest". Weitere Details gebe es derzeit nicht zu kommunizieren, hieß es.

Der Dienst reagiert mit dem Test offenbar auf eine vielfach von den Nutzern geäußerte Forderung nach einer solchen Option - auch in Hinblick auf Künstler, die sich wegen Missbrauchsvorwürfen verantworten müssen wie der US-Popstar R. Kelly. Spotify hatte wegen der Anschuldigungen im vergangenen Jahr die Verbreitung der Musik unter anderem von R. Kelly deutlich eingeschränkt.

Später nahm der Dienst das wieder zurück. Mit der Testvariante setzt Spotify nun offenbar darauf, dass die Nutzer selbst aktiv werden können.