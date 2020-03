Regierungschef leidet unter "leichten Symptomen"

Sprecher: Britischer Premier Johnson positiv auf Coronavirus getestet

London (AFP) - Der britische Premierminister Boris Johnson ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Der Regierungschef habe am Donnerstag "leichte Symptome" entwickelt und sich daraufhin testen lassen, sagte ein Sprecher am Freitag in London. "Das Ergebnis ist positiv." Johnson begebe sich nun an seinem Amtssitz in häusliche Quarantäne.

Boris Johnson © AFP

In Großbritannien war die Zahl der Coronavirus-Infektionen in den vergangenen Tagen stark gestiegen. Am Donnerstag lag die Zahl der offiziell registrierten Fälle bei rund 11.700, knapp 580 Menschen starben.