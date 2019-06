UN-Klimasekretärin Espinosa ruft Staaten zum Handeln auf

Staatengemeinschaft berät in Bonn über mehr Anstrengungen beim Klimaschutz

Berlin (AFP) - Mit Appellen zu konkretem Handeln im Kampf gegen die Erderwärmung hat am Montag die internationale Klimakonferenz in Bonn begonnen. UN-Klimasekretärin Patricia Espinosa rief die Vertreter von fast 200 Staaten zur "vollständigen Umsetzung" des Pariser Klimaschutzabkommens auf. Sie sprach von einem "entscheidenden Moment im Kampf gegen den Klimawandel".

Demonstration für Klimaschutz in Kapstadt © AFP

Das vom UN-Klimasekretariat UNFCCC organisierte Treffen dient der Vorbereitung des im September in New York geplanten UN-Klimagipfels sowie der nächsten UN-Klimakonferenz im Dezember in Santiago de Chile.

Bis zum 27. Juni wollen die Konferenzteilnehmer in Bonn beraten, wie das Pariser Klimaschutzabkommen umgesetzt werden kann. Dabei soll es auch um finanzielle Unterstützungsleistungen der Industriestaaten bei Klimaschutz und Klimafolgen gehen.

Umweltverbände forderten im Vorfeld die europäischen Regierungen auf, ihre Anstrengungen beim Klimaschutz zu verstärken und bislang vorgelegte Beiträge nachzubessern. Vor allem die Bundesregierung trete jedoch bisher eher als Bremser auf, kritisierte WWF-Klimaexperte Michael Schäfer.