Bundesverwaltungsgericht mahnt aber zur Verhältnismäßigkeit

Städte können Diesel-Fahrverbote verhängen

Leipzig (AFP) - Zur Senkung der Stickoxid-Belastung können Städte grundsätzlich Fahrverbote für Dieselautos verhängen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschied am Dienstag, dass dies auch ohne bundeseinheitliche Regelung möglich ist. Allerdings verwiesen die Richter ausdrücklich darauf, dass bei Fahrverboten die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben muss und es auch Ausnahmen etwa für Handwerker geben muss.

Autoverkehr in Stuttgart © AFP

Hintergrund sind Klagen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) in einer Reihe von Städten. Die Umweltschutzorganisation will erreichen, dass die Pläne zur Luftreinhaltung dort so geändert werden, dass die vorgeschriebenen Grenzwerte für Stickstoffdioxid eingehalten werden. Nach Angaben des Umweltbundesamts (UBA) wurden 2017 die Stickoxid-Grenzwerte in insgesamt rund 70 Kommunen überschritten, weshalb das Urteil Signalwirkung hat.

Im konkreten Fall hatten Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Düsseldorf in der Vorinstanz geurteilt, dass zur Lufreinhaltung auch Fahrverbote in Betracht gezogen werden müssten. Dagegen legten die Bundesländer Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen Revision ein, weil sie die rechtliche Zuständigkeit für Fahrverbote beim Bund sahen.

Das Bundesverwaltungsgericht wies die Revisionen nun weitgehend zurück. Die Urteile der Verwaltungsgerichte seien "überwiegend nicht zu beanstanden", sagte der Vorsitzende Richter Andreas Korbmacher. Das Gericht gab den Behörden auf, die Luftreinhaltepläne entsprechend zu überarbeiten. Eine finanzielle Ausgleichspflicht sehen die Richter wegen der Fahrverbote nicht, Wertverluste müssten hingenommen werden.

Das Urteil des obersten Verwaltungsgerichts sieht eine stufenweise Einführung von Fahrverboten vor. So sollen in Stuttgart zunächst Fahrverbote für ältere Diesel bis Euro-4-Norm geprüft werden, für Euro-5-Autos soll es Fahrverbote frühestens ab September 2019 geben. Zudem fordern die Richter Ausnahmen, etwa für Handwerker und Anwohner.

Das Urteil löste geteilte Reaktionen aus. Vertreter von Umweltverbänden, Linkspartei und Grünen begrüßten die Entscheidung. Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH) Jürgen Resch sprach von einem "ganz großen Tag für saubere Luft in Deutschland". Nun sei die Autoindustrie in der Pflicht, durch Nachrüstungen an den Fahrzeugen für bessere Luft zu sorgen. "Ab heute erwarte ich von der Autoindustrie, dass sie liefert", sagte Resch nach der Urteilsverkündung in Leipzig.

Der Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe (CDU), rechnet nicht mit kurzfristigen Fahrverboten. Zunächst seien die Länder am Zug, ernsthaft zu prüfen und die Luftreinhaltepläne anzupassen. Mit einzelnen Straßensperrungen werde das Stickoxid-Problem aber nicht gelöst, die Belastung verlagere sich nur in andere Bereiche.

Vor allem bei Wirtschaftsverbänden löste der Richterspruch Besorgnis aus. Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, kritisierte Fahrverbote als "massive Eingriffe in Eigentumsrechte, in die Mobilität und in die Freiheit beruflicher Betätigung".

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) forderte einen "klaren bundeseinheitlichen Rechtsrahmen". Es gehe darum, einen "Flickenteppich" aus lauter unterschiedlichen Regelungen je nach Kommune zu vermeiden, sagte VKU-Präsident Michael Ebling der Nachrichtenagentur AFP.

Damit wächst der Druck auf die Bundesregierung, eine sogenannte blaue Plakette für saubere Diesel einzuführen. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) forderte, "so schnell wie möglich" die Plakette auf den Weg zu bringen.

Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) forderte eine solche einheitliche Plakette, "um kommunale Flickenteppiche zu vermeiden". Ein Vertreter des Stuttgarter Verkehrsministeriums kündigte in Leipzig an, Baden-Württemberg werde einen entsprechenden Antrag im Bundesrat wohl wieder "aktivieren".

Die Bundesregierung bemühte sich ihrerseits, die Sorgen von Millionen Diesel-Fahrern vor den Auswirkungen des Leipziger Urteils zu dämpfen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte in Berlin, es gehe "wirklich nicht um die gesamte Fläche und alle Autobesitzer".

Der Richterspruch bedeute nicht, dass von heute auf morgen Diesel-Fahrverbote in Kraft treten, betonte auch Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD). Der amtierende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) wies darauf hin, dass die Hürden für Fahrverbote sehr hoch lägen.