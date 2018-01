Starke Regenfälle durch Surmtief "Burglind" - Feuerwehr vielerorts im Einsatz

Steigende Wasserstände an Rhein und anderen Flüssen sorgen für Alarm

Koblenz (AFP) - Die Regenfälle der vergangenen Tage haben die Pegelstände an Flüssen wie Rhein und Mosel ansteigen lassen und erste Gegenmaßnahmen der Behörden ausgelöst. Die Schifffahrt auf der Mosel wurde nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts im rheinland-pfälzischen Koblenz in der Nacht zum Donnerstag komplett eingestellt. Städte wie Köln begannen bereits am Mittwoch mit ersten Flutvorbereitungen.

Gesperrter Parkplatz in Cochem an der Mosel © AFP

Nach Angaben der Hochwasserzentralen war unter anderem entlang des Rheins in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auch in den nächsten Tagen mit weiter steigenden Pegeln zu rechnen, vielerorts wurden erste Warnschwellen erreicht. Die Gefahr schwerer Überflutungen bestand demnach bislang aber nicht.

Ausgelöst wurden die ergiebigen Regenfälle durch Sturmtief "Burglind", das seit der Nacht zum Mittwoch über Deutschland gezogen war. Bundesweit bescherte es den Einsatzkräften arbeitsreiche Stunden durch beschädigte Dächer, umgestürzte Bäume, Straßensperrungen und von Fahrbahnen gedrückte Autos.

So meldete die Feuerwehr Hamburg am Donnerstagmorgen etwa 60 witterungsbedingte Einsätze, die Feuerwehr in Bonn zählte bis Mittwochabend mehr als 90. Schwerere Unfälle wurden aber nicht gemeldet, es blieb in der Regel bei Sachschäden.

In Köln etwa begannen Mitarbeiter der Stadt damit, bestimmte ufernahe Straßen und Plätze für den Verkehr zu sperren und von parkenden Autos zu räumen. Auch die Stadt Düsseldorf ergriff erste Maßnahmen.

Der rheinland-pfälzische Hochwassermeldedienst rechnete nach eigenen Angaben damit, dass im Rheinabschnitt bei Maxau ab Freitagmittag ein Wasserstand erreicht wird, ab dem auch dort der Schiffsverkehr eingestellt werden muss.

Auch an vielen anderen Flüssen bundesweit stiegen die Pegel nach Angaben der Behörden an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte für den Süden am Donnerstag weiterhin anhaltende und ergiebige Niederschläge voraus. Außerdem sollte es stürmisch bleiben.