Steinmeier beginnt Asienreise in Japan

Berlin (AFP) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Dienstag in Japan eine knapp einwöchige Asienreise. Zum Auftakt unternehmen er und seine Frau Elke Bündenbender einen Rundgang durch die kaiserlichen Gärten in Tokio (15.30 Uhr Ortszeit, 7.30 Uhr MEZ). Anschließend (18.00 Uhr Ortszeit, 10.00 MEZ) wird das Paar am Amtssitz von Regierungschef Shinzo Abe mit militärischen Ehren begrüßt.

Am Mittwoch empfangen Kaiser Akihito und Kaiserin Michiko die Gäste aus Deutschland. Zum weiteren Programm gehört unter anderem die Einweihung einer Graffiti-Ausstellung nach dem Muster der East Side Gallery in Berlin. Am Donnerstag geht die Reise nach Südkorea weiter. Dort nehmen der Bundespräsident und seine Frau am Freitag an der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Pyoengchang teil.