Fortsetzung des Friedensprozesses eng mit Wahlausgang verknüpft

Stichwahl in Kolumbien entscheidet über künftigen Präsidenten

Bogotá (AFP) - In Kolumbien haben die Wähler am Sonntag in einer Stichwahl über ihren neuen Präsidenten entschieden. Die Wahllokale öffneten am Morgen (Ortszeit) in dem lateinamerikanischen Land. Die erste Runde vor drei Wochen hatte der rechtsgerichtete Kandidat Iván Duque mit 39 Prozent der Stimmen gewonnen. In der Stichwahl traf er auf den linksgerichteten Kandidaten Gustavo Petro, der in der ersten Runde mit 25 Prozent auf Platz zwei landete.

Gustavo Petro (l.) und Iván Duque treffen in Stichwahl aufeinander © AFP

Der Ausgang der Wahl dürfte entscheidend für den Friedensprozess in Kolumbien sein: Der 41-jährige Duque von der ultrarechten Partei Demokratisches Zentrum hat angekündigt, das Friedensabkommen mit der Farc-Guerilla im Fall seines Sieges überarbeiten zu wollen. Die laufenden Friedensgespräche mit den noch nicht entwaffneten ELN-Rebellen lehnt er ab.

Der 58-jährige Petro von der Bewegung Menschliches Kolumbien unterstützt das Abkommen und will einen ähnlichen Pakt mit der ELN-Guerilla schließen.

Amtsinhaber Juan Manuel Santos scheidet am 7. August aus dem Amt. Santos, der für das Abkommen mit den Farc-Kämpfern von Ende 2016 den Friedensnobelpreis erhielt, hatte zum Ende des Wahlkampfes an die Wähler appelliert, die "enorme Bedeutung" der Wahlen für Kolumbien zu bedenken und dazu aufgerufen, den Friedensprozess fortzuführen.

Seit 1964 wurden in Kolumbien bei Kämpfen zwischen der Armee, linksgerichteten Guerillagruppen wie Farc und ELN sowie rechten Paramilitärs mehr als 260.000 Menschen getötet. Etwa sieben Millionen Menschen flohen vor der Gewalt, mehr als 60.000 weitere werden vermisst. Die Farc tritt inzwischen als politische Partei auf.

Duque sprach sich nach seinem Sieg in der ersten Wahlrunde erneut für eine Überarbeitung des Friedensvertrags mit der Farc aus. Er wolle das Land als Präsident einen. Er wolle "ein Kolumbien, wo der Frieden mit der Gerechtigkeit einhergeht".

Duque, zu dessen Wahlbündnis evangelikale Politiker gehören, ist Anwalt und Ökonom und hatte sich im Wahlkampf auch für den Schutz privater Unternehmen und Steuererleichterungen stark gemacht und den Kampf gegen die Korruption propagiert.

Petro ist ehemaliger Bürgermeister der Hauptstadt Bogotá und entstammt den Reihen der Guerillaorganisation M-19. Diese wurde bereits 1990 zu einer politischen Partei, die seitdem einen gemäßigten Kurs verfolgt. Er ist der erste linksgerichtete Kandidat, der es in Kolumbien in eine Stichwahl geschafft hat.