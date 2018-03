Teilauszählung: Kandidaten liegen weniger als ein Prozent auseinander

Stimmenverlust für Republikaner bei Nachwahl zu US-Kongress in Pennsylvania

Washington (AFP) - Bei einer Nachwahl im US-Bundesstaat Pennsylvania haben die Republikaner am Dienstag Wählerstimmen eingebüßt. Nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen lagen der republikanische Kandidat Rick Saccone und der Demokrat Conor Lamb weniger als ein Prozent auseinander. Auch wenn der Sieger zunächst noch nicht feststand, bedeutet die Wahl einen Erfolg für die Demokraten, da die Republikaner den Wahlbezirk seit Jahren dominieren.

Der Demokrat Conor Lamb © AFP

Bei der Nachwahl ging es um einen Sitz im Repräsentantenhaus in Washington. Die Abstimmung gilt als wichtiger Stimmungstest. Sollte der republikanische Kandidat Saccone verlieren, wäre das ein herber Dämpfer für Präsident Donald Trump und seine Partei. Die Demokraten sähen sich hingegen in ihren Hoffnungen bestärkt, bei den allgemeinen Kongresswahlen im November den Republikanern ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus entreißen zu können.

Trump hatte am Samstag mit einem Auftritt in Pennsylvania sein ganzes Gewicht für Saccone in die Waagschale geworfen. Bei der Präsidentschaftswahl im November 2016 hatte Trump in dem Wahlbezirk 20 Prozentpunkte mehr erhalten als die demokratische Kandidatin Hillary Clinton.