Strafmaß gegen Harvey Weinstein soll verkündet werden

New York (AFP) - Gegen den der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung schuldig gesprochenen Ex-Filmproduzenten Harvey Weinstein wird am Mittwoch (ab 9.30 Uhr; 14.30 Uhr MEZ) das Strafmaß verhängt. Dem einstigen Hollywood-Mogul drohen zwischen fünf und 29 Jahren Gefängnis. Der 67-Jährige sitzt in Erwartung des Strafmaßes bereits in einem New Yorker Gefängnis in Haft.

Harvey Weinstein © AFP

Ein Geschworenengericht in Manhattan hatte Weinstein Ende Februar der Vergewaltigung in einem minder schweren Fall und der schweren sexuellen Nötigung schuldig gesprochen. Mehr als 80 Frauen, darunter bekannte Schauspielerinnen, haben dem "Pulp Fiction"-Produzenten sexuelle Belästigung und Gewalt vorgeworfen. Bei dem Verfahren in New York ging es aber nur um die Fälle von zwei Frauen. Weinsteins Anwälte haben Rechtsmittel gegen die Verurteilung angekündigt.