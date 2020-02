Strafmaß gegen früheren Trump-Berater Roger Stone wird verkündet

Washington (AFP) - Ein Gericht in Washington verkündet am Donnerstag (10.00 Uhr Ortszeit; 16.00 Uhr MEZ) das Strafmaß gegen den in der Russland-Affäre verurteilten Ex-Berater von US-Präsident Donald Trump, Roger Stone. Stone war im November schuldig befunden worden, parlamentarische Untersuchungen zu den russischen Einmischungen zugunsten Trumps im Wahlkampf 2016 behindert zu haben. Er wurde unter anderem wegen Falschaussage und Zeugenbeeinflussung verurteilt.

Roger Stone © AFP

Der Fall hat kürzlich wieder an Brisanz gewonnen: Trump kritisierte vergangene Woche öffentlich die Forderung der Staatsanwaltschaft nach bis zu neun Jahren Haft für Stone. Daraufhin intervenierte das Justizministerium und sprach sich für eine mildere Haftstrafe aus. Die vier leitenden Staatsanwälte zogen sich aus Protest von dem Fall zurück. Ein neu eingesetzter Staatsanwalt schlug schließlich eine Strafe von nur rund drei bis vier Jahren Gefängnis vor.