Ausstand soll bis Samstagfrüh andauern - Zahlreiche Ausfälle und Verspätungen

Streik der Ryanair-Piloten begonnen

Berlin (AFP) - Die Piloten der Billig-Fluglinie Ryanair sind am frühen Freitagmorgen in den Streik getreten. Wie ein Sprecher der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) sagte, begann der Streik um 3.01 Uhr an allen deutschen Flughäfen. Der Ausstand soll bis Samstagfrüh um 2.59 Uhr andauern.

Ryanair-Maschine © AFP

Reisende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern müssen sich deshalb auf Ausfälle und Verspätungen einstellen: Der irische Billigflieger strich allein 250 Verbindungen von und nach Deutschland. Auch in Belgien, Irland, Schweden und den Niederlanden wollten die Ryanair-Piloten die Arbeit niederlegen.

Zu dem Arbeitskampf hatte die Vereinigung Cockpit aufgerufen. Die Piloten fordern bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gehalt. Dem irischen Unternehmen wird immer wieder vorgeworfen, sein Personal deutlich schlechter zu bezahlen als andere Billigfluggesellschaften. Ryanair weist das zurück.