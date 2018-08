Vereinigung Cockpit: Bis Fristablauf kein verhandlungsfähiges Angebot erhalten

Streiks bei Ryanair in Deutschland werden wahrscheinlicher

Frankfurt/Main (AFP) - Beim Billigflieger Ryanair sind Streiks in Deutschland in dieser Woche wahrscheinlicher geworden. Wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Dienstag erklärte, legte Ryanair bis Ablauf einer Frist am Montagabend "kein verhandlungsfähiges" Angebot vor. Am Mittwochvormittag will VC auf einer Pressekonferenz in Frankfurt über das weitere Vorgehen informieren.

Gewerkschaften zufrieden mit Streik bei Ryanair © AFP

Die Ryanair-Piloten in Belgien, Schweden und Irland haben bereits für Freitag angekündigt, die Arbeit niederzulegen. Ihre Kollegen in Deutschland und den Niederlanden könnten sich dem dann fünften Streiktag bei der Fluggesellschaft anschließen.

Am vergangenen Freitag waren wegen Streiks im Stammland Irland 24 Flüge ausgefallen, betroffen waren rund 3500 Passagiere. Der Billigflieger sieht sich seit längerem Vorwürfen ausgesetzt, seine Mitarbeiter deutlich schlechter zu bezahlen als andere Billigfluggesellschaften. Ryanair weist das zurück. Erst im vergangenen Jahr hatte sich die Airline nach langem Druck grundsätzlich bereit erklärt, Gewerkschaften überhaupt anzuerkennen.