IW-Forscher erwarten für 2020 weniger Eskalation bei Tarifauseinandersetzungen

Studie: Gewerkschaften waren 2019 konfliktfreudiger

Köln (AFP) - Die Tarifauseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern sind im vergangenen Jahr konfrontativer geworden. Am konfliktreichsten ging es dabei in der Druckindustrie, im Bankgewerbe, in der Gebäudereinigung und in der Luftfahrt zu, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln hervorgeht. Zu unbefristeten Streiks kam es aber nur in den Tarifkonflikten zwischen der Flugbegleitergewerkschaft UFO und Lufthansa sowie Eurowings/Germanwings.

Leerer Eurowings-Schalter während des Streiks im Dezember © AFP

Laut der Auswertung der IW-Forscher, über die zuerst die "Rheinische Post" berichtet hatte, war das Jahr 2019 insgesamt "konfliktintensiver" als der langjährige Durchschnitt. Bei 22 analysierten Tarifkonflikten errechneten sie einen Wert von 10,8 Punkten. Für den Zeitraum von 2005 bis 2019 ergibt sich hingegen nur ein Wert von 9,5 Punkten. Seit 2005 habe es neun Jahre mit einer geringeren Konfliktintensität als 2019 gegeben - aber nur fünf Jahre mit einer höheren, erklärte das arbeitgebernahe Institut.

Für 2020 erwarten die Forscher nun wieder ein geringeres Konfliktpotenzial in den Tarifverhandlungen. Hierzu trage unter anderem die Rezession im Verarbeitenden Gewerbe bei, die für Zurückhaltung der IG Metall verantwortlich sein dürfe.

Ende März 2020 laufen die regionalen Entgelttarifverträge in der Metall- und Elektro-Industrie mit ihren insgesamt rund 3,9 Millionen Beschäftigten aus. Die IG Metall will dabei diesmal auf eine konkrete Lohnforderung verzichten und bietet den Arbeitgebern ein "Moratorium für einen fairen Wandel" an. Ziel ist, durch Investitionen und Weiterbildung Beschäftigung, Standorte und Zukunftsperspektiven zu sichern.

Zudem deute sich in der Luftfahrt an, dass ein Rahmen gefunden worden sei, um die vielen Streitfragen beilegen zu können, erklärten die IW-Forscher weiter. Lufthansa und UFO hatten sich Ende Januar auf eine umfassende Schlichtung zu offenen Tarifthemen geeinigt - neue Streiks sind damit vorerst vom Tisch.

Größere Konfliktpotenziale dürften 2020 dem Institut zufolge im Öffentlichen Dienst und im Bauhauptgewerbe bestehen. Am Bau herrsche eine Sonderkonjunktur, die zu hohen Lohnansprüchen der IG BAU führen dürfe, heißt es in der IW-Auswertung zur Begründung. Im Öffentlichen Dienst der Länder wiederum würden die Gewerkschaften nicht hinter dem Abschluss von Bund und Kommunen zurückbleiben wollen.