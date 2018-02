In Cottbus verdienen Frauen im Durchschnitt mehr als Männer

Studie: Lohnlücke zwischen Männern und Frauen regional sehr unterschiedlich

Berlin (AFP) - Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen ist einer Studie zufolge regional sehr unterschiedlich. Im Landkreis Dingolfing-Landau in Niederbayern etwa verdient ein Mann im Durchschnitt 38 Prozent mehr als eine Frau - im brandenburgischen Cottbus dagegen verdient eine Frau im Durchschnitt 17 Prozent mehr als ein Mann, wie die derzeit laufende Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) laut Bericht der "Welt" ergab.

In Ingolstadt - dem Audi-Sitz - ist die Lohnlücke groß © AFP

Die Experten des IAB werten derzeit Daten der Bundesagentur für Arbeit aus dem Jahr 2016 aus, ihre Studie soll laut Bericht im Herbst veröffentlicht werden. Sie zogen erste Schlussfolgerungen: "Wo die Männer weniger verdienen, besteht tendenziell ein Pay Gap zugunsten der Frauen", sagte Michaela Fuchs vom IAB Sachsen-Anhalt-Thüringen der "Welt". "Wo Männer mehr verdienen, sehen wir eher einen Pay Gap zugunsten der Männer." Es scheine so zu sein, dass die Verfügbarkeit bestimmter Jobs für Männer in einer Region entscheidend dafür ist, wie die Lohnlücke dort ausfalle.

Besonders hoch ist die Gehaltslücke zugunsten der Männer etwa auch in Regionen wie Ingolstadt (36,9 Prozent), Böblingen (35,9 Prozent), Bodenseekreis (33,6 Prozent) und Erlangen (32,4 Prozent). "Das alles sind Regionen, die auf bestimmte Bereiche spezialisiert sind", sagte Fuchs der Zeitung. Dort säßen bestimmte Unternehmen - in Ingolstadt etwa Audi, in Erlangen Siemens. Diese spezielle Jobstruktur scheine Männern mehr zugutezukommen als Frauen.