Therapieansatz niederländischer Forscher für Föten mit Wachstumsstörungen

Studie mit Viagra bei schwangeren Frauen nach Tod von elf Babys abgebrochen

Den Haag (AFP) - Nach dem Tod von elf Föten im Rahmen einer Forschungsreihe, bei der die Mütter während der Schwangerschaft das gefäßerweiternde Präparat Viagra einnahmen, haben Wissenschaftler in den Niederlanden die Studie abgebrochen. Wie das Akademisch-Medizinische Zentrum (AMC) der Amsterdamer Universitätsklinik mitteilte, wurde an insgesamt zehn Kliniken des Landes seit 2015 insgesamt 93 schwangeren Frauen Viagra verabreicht, um schwerwiegenden Wachstumsproblemen ihrer Föten entgegenzuwirken.

Viagra © AFP

90 Frauen in der Vergleichsgruppe, deren Ungeborene ebenfalls Wachstumsstörungen aufwiesen, bekamen dagegen ein wirkungsloses Placebo-Präparat. 19 Babys der mit Viagra behandelten Gruppe starben, elf von ihnen wahrscheinlich an zu hohem Blutdruck in den Lungen, der mit der Einnahme von Viagra zusammenhängen kann. Zur Todesursache der anderen acht Babys wurden keine Angaben gemacht. Sechs frühgeborene Säuglinge aus der Gruppe entwickelten ebenfalls Lungenprobleme, überlebten aber.

In der Placebo-Gruppe starben laut AMC neun Kinder, jedoch keines von ihnen an Lungenproblemen. Bei drei Babys habe es Lungenkomplikationen gegeben, sie seien jedoch nicht gestorben.

Mit dem Viagra-Wirkstoff, der vor allem gegen Erektionsstörungen bei Männern eingesetzt wird, wollten die Mediziner das Wachstum der Föten fördern. Denn die Überlebenschancen von Neugeborenen mit derart gravierenden Wachstumsstörungen im Mutterleib sei "gering" und es gebe "keine andere Behandlungsmöglichkeit", erklärten sie.

Ein Dutzend Studienteilnehmerinnen bangen nun dem Ende ihrer Schwangerschaft entgegen, wie niederländische Medien berichteten. Der Leiter der Studie, der Gynäkologe Wessel Ganzevoort, äußerte sich in der Zeitung "De Volkskrant" schockiert über die Todesfälle. "Das Letzte, was wir wollen ist den Patienten schaden", sagte er. Die Ergebnisse der Studie seien an kanadische Wissenschaftler mit einem ähnlichen Forschungsvorhaben übermittelt worden.