Militärrat für zwei Jahre eingesetzt - Demonstranten wollen weiter protestieren

Sudans Armee setzt Staatschef Baschir ab

Khartum (AFP) - Das Militär hat sich im Sudan nach monatelangen Protesten gegen den langjährigen Staatschef Omar al-Baschir an die Macht geputscht. "Als Minister verkünde ich den Sturz des Regimes und die Inhaftierung seines Anführers an einem sicheren Ort", sagte Verteidigungsminister Awad Ibnuf in einer Fernsehansprache am Donnerstag. Für eine Übergangszeit von zwei Jahren werde ein Militärrat eingesetzt. Organisatoren der Proteste lehnten die Ankündigungen ab und gelobten, weiter zu demonstrieren.

Sudans Verteidigungsminister verkündet Baschirs Sturz © AFP

Verteidigungsminister Ibnuf verkündete einen dreimonatigen landesweiten Notstand. Die Verfassung aus dem Jahr 2005 sei außer Kraft gesetzt worden. Die Grenzen und der Luftraum des ostafrikanischen Landes seien geschlossen worden. Für das ganze Land, einschließlich der Krisenregion Darfur, gilt demnach ab sofort eine Waffenruhe.

Baschir war zuletzt durch die landesweiten Proteste immer stärker unter Druck geraten. Sie hatten Mitte Dezember als Reaktion auf eine drastische Erhöhung der Brotpreise begonnen. Rasch weiteten sie sich aber zu Demonstrationen gegen den seit 30 Jahren autoritär herrschenden Präsidenten aus. Bei gewaltsamen Zusammenstößen wurden offiziellen Angaben zufolge bislang 49 Menschen getötet. Seit Samstag harrten Demonstranten vor dem Armee-Hauptquartier in Khartum aus, um das Militär zum Überlaufen zu bewegen.

Am frühen Donnerstagmorgen kündigte das Staatsfernsehen dann eine "wichtige Erklärung" des Militärs an. Daraufhin versammelten sich in Khartum große Menschenmengen. Die Menschen schwenkten sudanesische Flaggen, umarmten einander und verschenkten Süßigkeiten, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete. "Das Regime ist gefallen", skandierten Demonstranten vor den Toren des Armee-Hauptquartiers, in dem sich auch die Residenz des Präsidenten und das Verteidigungsministerium befinden.

Die Augenzeugen berichteten von zahlreichen mit Soldaten besetzten Militärfährzeugen, die am Morgen auf dem Gelände eingetroffen seien. Demnach bezogen weitere Truppenwagen im Zentrum der Hauptstadt Stellung.

Der gefürchtete Geheimdienst des Landes kündigte unterdessen die Freilassung aller politischen Gefangen an, wie die amtliche Nachrichtenagentur Suna berichtete. In den Städten Kasala und Port Sudan stürmten Demonstranten Gebäude des mächtigen Nationale Geheim- und Sicherheitsdienst (Niss). Sie hätten die Büros geplündert und Ausrüstung mitgehen lassen, berichtete ein Augenzeuge per Telefon aus Kasala.

Baschir hatte sich 1989 mithilfe von Islamisten an die Macht geputscht. Seitdem regierte er den Sudan mit harter Hand. Gegen ihn besteht seit Jahren ein internationaler Haftbefehl wegen Völkermordes. In der Provinz Darfur wurden nach UN-Angaben in den Jahren seit 2003 im Konflikt zwischen Regierung und Rebellen 300.000 Menschen getötet.

Die oppositionelle Allianz für Frieden und Wandel wies den "vom Regime geleiteten Staatsstreich" zurück. Es handele sich um "dieselben Gesichter und dieselben Institutionen, gegen die unser Volk sich aufgelehnt hat", hieß es in einer Erklärung. "Wir rufen unser Volk dazu auf, ihren Protest fortzusetzen, vor dem Armeehauptquartier, in allen Regionen und auf den Straßen des Landes".

Verteidigungsminister Ibnuf war erst Ende Februar von Baschir zum Vize-Präsidenten ernannt worden. Mit einem Umbau der Regierung hatte der Präsident versucht, dem Protest den Wind aus den Segeln zu nehmen.