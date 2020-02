Weitere Auszeichnung für "Parasite"

Südkoreaner Bong Joon Ho gewinnt Oscar für beste Regie

Hollywood (AFP) - Der südkoreanische Regisseur Bong Joon Ho hat den Oscar für die beste Regie gewonnen. Bong erhielt die Ehrung am Sonntagabend (Ortszeit) bei der Oscar-Gala in Hollywood für seinen Erfolgsfilm "Parasite". Er setzte sich gegen Todd Phillips ("Joker"), Sam Mendes ("1917"), Martin Scorsese ("The Irishman") und Quentin Tarantino ("Once Upon a Time… in Hollywood") durch.

Regisseur Bong Joon Ho © AFP

"Parasite" - eine Mischung aus schwarzer Komödie und Thriller - gewann auch die Oscars als bester internationaler Film und für das beste Originaldrehbuch. Hinzu kommen könnte noch ein Oscar für den besten Film.