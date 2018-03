Aktivisten sprechen von 350.000 Toten - USA fordern neue Waffenruhe-Resolution

Syrien-Krieg geht mit weiteren heftigen Angriffen ins achte Jahr

Duma (AFP) - Sieben Jahre nach Beginn des Syrien-Kriegs ist weiterhin kein Ende des Blutvergießens absehbar: Syrische Regierungstruppen setzten am Montag ihre Angriffe auf die Rebellen-Enklave Ost-Ghuta nahe Damaskus fort, während die UNO eindringlich die Evakuierung eingeschlossener Zivilisten forderte. Im nordsyrischen Kampfgebiet Afrin waren hunderte Zivilisten auf der Flucht. Aktivisten zogen zum siebten Jahrestag des Kriegsbeginns eine bittere Bilanz: Sie bezifferten die Zahl der Getöteten auf mehr als 350.000.

Rauchschwaden nach Angriffen auf Arbin am Sonntag © AFP

Leidtragende des Kriegs waren besonders die Kinder: Das UN-Kinderhilfswerk Unicef bezeichnete das Jahr 2017 am Montag als bislang schlimmstes Jahr für Kinder seit Kriegsbeginn. 910 Mädchen und Jungen seien getötet und 361 weitere verwundet worden. Die Zahl der überprüften Todesfälle seit damit um 50 Prozent gegenüber 2016 gestiegen. Für 2018 sei ein weiterer Anstieg zu befürchten.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach am Montag von 353.935 Toten seit Kriegsbeginn. Unter den Opfern seien mehr als 106.000 Zivilisten, unter ihnen fast 20.000 Kinder und 12.500 Frauen, teilte die oppositionsnahe Organisation mit. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.

Die Kämpfe gingen am Montag an mehreren Fronten weiter - ebenso die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe. In der Region Ost-Ghuta wurden die belagerten Städte Harasta und Arbin erneut zum Ziel von Luftangriffen, während die Lage im Hauptort Duma am Montag zunächst vergleichsweise ruhig blieb, wie ein AFP-Korrespondent berichtete.

Syriens Regierungstruppen bereiteten sich drei Wochen nach Beginn ihrer Offensive offenbar auf die endgültige Übernahme von Ost-Ghuta vor. Nach Angaben der Beobachtungsstelle nahmen Regierungsvertreter Verhandlungen mit Rebellen in Duma und Harasta auf. Ziel sei es, den Rebellen im Gegenzug für eine Übergabe der Städte an die Armee sicheres Geleit aus der Enklave anzubieten.

Bei den Verhandlungen werde die syrische Regierung von ihren russischen Verbündeten unterstützt, berichtete die Beobachtungsstelle. Diese Taktik - Einnahme von Rebellenhochburgen gegen Evakuierung der Rebellen - hatte Syriens Regierung auch andernorts bereits angewendet.

Auch an einer anderen Kriegsfront waren Zivilisten in schwerer Bedrängnis: Angesichts des Vormarschs der türkischen Streitkräfte im Nordwestens Syriens versuchten nach Angaben der Beobachtungsstelle hunderte Zivilisten aus der Stadt Afrin zu fliehen. Bereits rund 2000 Zivilisten fanden demnach Zuflucht im Nachbarort Nubul. Ein AFP-Mitarbeiter sah Dutzende Busse und Pkw, die beladen mit Zivilisten auf die Möglichkeit zur Ausreise aus der Enklave Afrin warteten.

Die Türkei geht seit Januar in der Region Afrin militärisch gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) vor.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres gestand unterdessen das Scheitern der vor zwei Wochen verabschiedeten Waffenruhe-Resolution des Sicherheitsrats ein: Seit der Verabschiedung hätten sich die Kämpfe in Ost-Guta noch verschärft, sagte Guterres. Er forderte "humanitäre Evakuierungen" aus Ost-Ghuta und Hilfslieferungen für eingeschlossene Zivilisten.

Die USA wollen unterdessen im UN-Sicherheitsrat einen Anlauf für eine neue Waffenruhe nehmen. US-Botschafterin Nikki Haley stellte in New York einen neuen Entwurf für eine 30-tägige Waffenruhe vor, die Hilfslieferungen und die Evakuierung von Zivilisten ermöglichen soll.

Für das Scheitern der jüngsten Resolution machte Haley Russland verantwortlich. In den ersten vier Tagen nach Verabschiedung habe Russland mindestens 20 tägliche Luftangriffe in Ost-Ghuta geflogen, kritisierte sie.

Der französische Botschafter bei der UNO, François Delattre, appellierte vor der Sicherheitsratssitzung direkt an Moskau: "Russland kann das Blutbad stoppen." Russlands Botschafter Wassili Nebensia wies die Kritik zurück und beklagte "endlose Vorwürfe an Russland".

Der Syrien-Konflikt hatte am 15. März 2011 mit friedlichen Protesten gegen Machthaber Baschar al-Assad begonnen. Inzwischen weitete sich der Bürgerkrieg zu einem internationalen Stellvertreterkonflikt aus.