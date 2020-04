Weg für staatliche Unterstützung des Reisekonzerns frei

TUI schließt Vertrag über staatlichen Milliardenkredit mit KfW

Hannover (AFP) - Der Weg für den staatlichen Milliardenkredit für den angeschlagenen Reisekonzern TUI ist frei: Das Unternehmen unterzeichnete nach eigenen Angaben vom Mittwoch einen Vertrag für einen Überbrückungskredit in Höhe von 1,8 Milliarden Euro mit der staatlichen Förderbank KfW. Dieser war am 27. März im Rahmen der staatlichen Corona-Programme durch die Bundesregierung bewilligt worden. Das Bankenkonsortium der TUI unterstützt den Angaben zufolge das Konzept und die Einbindung des KfW-Kredites in die bestehende TUI-Kreditlinie.

TUI-Maschine in Düsseldorf © AFP

TUI hatte den KfW-Kredit wegen der weltweiten Reisebeschränkungen durch die Corona-Pandemie beantragt. Allerdings mussten noch die Banken des Reiseanbieters dem Überbrückungskredit zustimmen. Aufgrund der Reisebeschränkungen musste TUI das Veranstalter-, Flug-, Hotel- und Kreuzfahrt-Programm vorübergehend aussetzen.