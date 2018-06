Trump verurteilt jegliche Gewalt gegen Medien

Täter von Annapolis offenbar von Wut auf Zeitung getrieben

Washington (AFP) - Der Schütze, der in einer Lokalredaktion an der US-Ostküste fünf Menschen getötet hat, ist offenbar von einer lange aufgestauten Wut auf die Zeitung angetrieben gewesen. Laut Medienberichten lag der Mann seit Jahren im Streit mit dem Blatt und stieß dabei auch Drohungen aus. Die Polizei teilte am Freitag mit, der Schütze habe in der Redaktion "so viele Menschen wie möglich töten" wollen.

Undatiertes Polizeifoto des Schützen von Annapolis, Jarrod Ramos © AFP

In den Onlinenetzwerken entbrannte direkt nach dem Angriff in Annapolis im Bundesstaat Maryland eine Debatte darüber, ob Präsident Donald Trump mit seinen ständigen Tiraden gegen einen Großteil der Medien ein Klima geschaffen habe, das derartige Gewaltakte begünstigt. Trump verurteilte aber in seiner Reaktion auf das Blutbad jegliche Gewalt gegen Journalisten: Wie alle US-Bürger sollten sie "frei von der Angst, gewaltsam angegriffen zu werden", ihrer Arbeit nachgehen können.

Trump hat Medienhäuser und auch einzelne Journalisten, die mit kritischer Distanz über ihn berichten, immer wieder hart angegriffen. Er beschreibt sich als Opfer einer systematischen "Falschnachrichten"-Kampagne. Allerdings gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass der Täter von Annapolis in irgendeiner Weise von den Tiraden des Präsidenten beeinflusst war.

Der 38-jährige Jarrod Ramos wurde nach dem Angriff von der Polizei in der Redaktion der "Capital Gazette" festgenommen. Er hegte einen offenbar jahrelangen Groll auf das Blatt. Nach Angaben der "Baltimore Sun", zu der die attackierte Lokalzeitung gehört, wurzelte Ramos' Wut darin, dass die "Capital Gazette" im Jahr 2011 über gegen ihn erhobene Belästigungsvorwürfe berichtet hatte.

Die Vorwürfe bezogen sich darauf, dass Ramos eine frühere Schulkameradin im Internet drangsaliert haben soll. Deswegen war er zu einer 90-tägigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Nachdem die Lokalzeitung dann über den Fall berichtete, strengte Ramos eine Verleumdungsklage gegen das Blatt an, die aber 2015 auch in der Berufung abgeschmettert wurde.

Im Internet verbreitete Ramos auch wiederholt Drohungen gegen das Blatt. Die "Capital Gazette" verzichtete jedoch 2013 darauf, ihn juristisch zu belangen, da sie befürchtete, eine "bereits entzündliche Lage" zu verschlimmern, wie der örtliche Polizeichef Timothy Altomare nun sagte.

Bei seinem Überfall ging der Täter offenbar systematisch vor. Es gab Indizien, dass er möglicherweise eine Flucht aus der Redaktion durch eine Blockade des Hinterausgangs erschwerte. Laut Polizei war die hintere Tür "verbarrikadiert", nähere Angaben machten die Ermittler dazu allerdings zunächst nicht.

Der Täter trat ihren Angaben zufolge durch den Vordereingang in die Redaktion und ging durch den Raum, wobei er mit einer sogenannten Vorderschaftrepetierflinte um sich schoss. Das Gewehr hatte er laut Altomare vor etwa einem Jahr auf legalem Weg erstanden. Ramos war außerdem mit Rauchgranaten bewaffnet.

Als die Polizei am Tatort eintraf, ergriff Ramos den Angaben zufolge nicht die Flucht, er hatte sich vielmehr "versteckt". Die Beamten feuerten bei seiner Festnahme keine Schüsse ab. Inzwischen wurde Ramos formell wegen fünffachen Mordes beschuldigt. Bei den Todesopfern handelt es sich um vier Journalisten im Alter zwischen 56 und 65 Jahren und eine 34-jährige Vertriebsmitarbeiterin.

Trotz des Angriffs erschien die Zeitung am Freitag. Auf der Titelseite stand nüchtern: "Fünf Menschen bei 'The Capital' erschossen". Im Inneren stand auf der Meinungsseite: "Wir sind sprachlos", ansonsten war die Seite leer.

Schusswaffenangriffe mit mehreren Toten werden in den USA immer wieder verübt. Seit dem Schulmassaker im Februar im Bundesstaat Florida, bei dem 17 Menschen erschossen wurden, hat sich die Debatte um das laxe Waffenrecht verschärft. Trump steht allerdings auf der Seite der mächtigen Waffenlobby NRA, die jegliche Einschränkung ablehnt.