Schiff von deutscher Organisation legt in Malta an - Seehofer verteidigt harte Linie

Tagelange Irrfahrt von Flüchtlings-Rettungsschiff "Lifeline" beendet

Valletta (AFP) - Die tagelange Irrfahrt des Flüchtlings-Rettungsschiffs "Lifeline" über das Mittelmeer ist vorbei: Das von der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline betriebene Schiff mit rund 230 Flüchtlingen an Bord legte am Mittwochabend am Hafen von Valletta auf Malta an. Italien hatte dem Schiff ein Anlegen verweigert, Malta hatte erst nach mehreren Tagen einem Einlaufen zugestimmt. Die Migranten sollen nun auf acht EU-Staaten verteilt werden.

Flüchtlinge an Bord der "Lifeline" © AFP

Die "Lifeline" hatte die Flüchtlinge am Donnerstag vergangener Woche vor der libyschen Küste gerettet. Seitdem harrte das Hilfsschiff in internationalen Gewässern aus.

Nach ihrer Ankunft auf Malta sollen die Flüchtlinge zunächst medizinisch versorgt, identifiziert und auf die EU-Länder verteilt werden. Nach Angaben Maltas erklärten sich Italien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal, Irland, Belgien und Frankreich bereit, "Lifeline"-Flüchtlinge aufzunehmen.

Auch in Deutschland hatte die Situation der "Lifeline" zu Diskussionen geführt. Mehrere Bundesländer hatten angeboten, ebenfalls "Lifeline"-Flüchtlinge aufzunehmen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verteidigte dagegen seinen harten Kurs in der Flüchtlingspolitik im Bundestag. Wegen der von anderen Staaten erklärten Aufnahmebereitschaft gebe es "nach momentanem Stand keine Handlungsnotwendigkeit für Deutschland". "Der bedauernswerte Fall der 'Lifeline' zeigt, wie notwendig ein Regelwerk in Europa wäre", sagte Seehofer zu der tagelangen Odyssee des Schiffs.

Die Hilfsorganisation Mission Lifeline hatte Seehofer scharf attackiert und ihm zuvor vorgeworfen, vor dem Hintergrund des Asylstreits in der Union eine "Lösung zu blockieren". Bevor das Schiff die Erlaubnis erhielt, in den Hafen von Valetta zu fahren, hatte Lifeline-Mitgründer Axel Steier zudem erklärt: Wenn die Lage an Bord des Schiffes angesichts des schlechten Wetters und der Erschöpfung vieler Flüchtlinge eskaliere, trage Seehofer allein die Verantwortung.

Die maltesischen Behörden kündigten an, das Schiff für Ermittlungen zu beschlagnahmen. Nach den Worten des maltesischen Regierungschefs Joseph Muscat hatte der Kapitän gegen "internationale Gesetze verstoßen und Anweisungen der italienischen Behörden missachtet", und das Schiff damit selbst in seine schwierige Lage gebracht.

Die Hilfsorganisation wies die Vorwürfe zurück. Die "Lifeline" habe sich lediglich der Anweisung widersetzt, die geretteten Flüchtlinge in Tripolis der "sogenannten libyschen Küstenwache" zu übergeben, erklärte Mission Lifeline in einer Stellungnahme. Die Organisation verweist auf den Grundsatz der Nichtzurückweisung in der Genfer Flüchtlingskonvention.

Der Kapitän Claus-Peter Reisch hatte die maltesischen Behörden zuvor in einem dramatischen Appell darum gebeten, das Schiff vor der Küste Maltas vor hohen Wellen und starkem Wind in Sicherheit bringen zu dürfen. Die "Lifeline" habe schon jetzt viele Seekranke an Bord, erklärte Reisch in einer E-Mail, welche die Organisation bei Twitter verbreitete.

Mitte Juni war auch das Flüchtlingsschiff "Aquarius" mit mehr als 600 Menschen an Bord zunächst von Italien und Malta abgewiesen worden. Erst nach einer mehrtägigen Irrfahrt konnten die Flüchtlinge der "Aquarius" in Spanien an Land gehen.