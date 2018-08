Kabul schickt Verstärkung in umkämpfte Stadt

Taliban töten mindestens hundert Sicherheitskräfte im Kampf um Ghasni

Kabul (AFP) - Verlustreicher Kampf um Ghasni: Seit Beginn der Gefechte mit den Taliban am Donnerstag sind nach afghanischen Regierungsangaben mindestens hundert Sicherheitskräfte getötet worden. Das gab der afghanische Verteidigungsminister Tariq Shah Bahrami am Montag in Kabul bekannt. Die Regierung teilte zudem mit, sie habe Verstärkung in die zwei Stunden von Kabul entfernte Stadt entsandt. In Afghanistan stationierte US-Truppen flogen nach eigenen Angaben seit Donnerstag täglich Luftangriffe.

Afghanische Sicherheitkräfte und Milizen in Ghasni © AFP

Bahrami erklärte, infolge der Kämpfe hätten auch 20 bis 30 Zivilisten ihr Leben verloren. Zudem seien 194 Aufständische getötet und 147 weitere verwundet worden.

Die Taliban nannten die Angaben der Regierung "gegenstandslos" und behaupteten, es gebe Gespräche über eine Kapitulation der Regierungstruppen.

Die islamistischen Taliban hatten am Donnerstagabend einen großangelegten Angriff auf die Stadt Ghasni in der gleichnamigen Provinz im Südosten des Landes gestartet. Am Samstag hatten die afghanische Regierung und Vertreter der USA erklärt, die Stadt befinde sich unter Kontrolle der Regierungstruppen. Am Sonntag hieß es dann von den Behörden, die Lage sei "chaotisch".

Am Montag streiften Bewohner und Rebellen durch die Straßen der Stadt. Ärzte in den Krankenhäusern hatten Mühe, die dutzenden Verletzten zu behandeln. Anwohner berichteten, dass es weiter keinen Strom in der Stadt gebe. Ein AFP-Reporter berichtete, wie Kämpfer am Sonntag von Tür zu Tür gingen und Vorräte wie Wasser und Tee beschlagnahmten.

Der in Ghasni ansässige Journalist Fajesa Fajes erreichte Kabul am späten Sonntagabend. "Jeder wollte einen Weg finden, aus der Stadt zu fliehen", berichtete er. Die meisten Menschen würden sich noch in ihren Kellern verstecken.

Die Kommunikationsnetzwerke in Ghasni funktionierten nach wie vor größtenteils nicht, was die Verifizierung von Berichten erschwert. Die Taliban zerstörten einen Fernmeldeturm und griffen die Büros mehrerer Medien an.

Die Kämpfe dauerten am Montag an. Die UNO rief alle Beteiligten dazu auf, die Rechte von Zivilisten zu respektieren.

Die Regierung in Kabul entsandte am Montag Verstärkung nach Ghasni. Die US-Streitkräfte erklärten, sie würden die afghanischen Streitkräfte seit Beginn der Kämpfe mit Luftangriffen unterstützen. Sie dementierten Berichte, nachdem die wichtige Fernstraße zwischen Kabul und Kandahar, an der auch Ghasni liegt, von den Taliban blockiert worden sei. Die afghanischen Truppen hätten nach wie vor die Kontrolle über die Region.

Der Angriff auf Ghasni ist die größte militärische Aktion der Taliban seit dem kurzzeitigen Waffenstillstand im Juni.