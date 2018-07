Präsident Duda unterschreibt Gesetz zur Ernennung des neuen obersten Richters

Tausende Demonstranten protestieren in Polen gegen umstrittene Justizreformen

Warschau (AFP) - In Polen sind erneut tausende Demonstranten gegen die umstrittene Justizreform der rechtsgerichteten Regierung auf die Straße gegangen. Mehrere tausend Menschen, die sich am Donnerstagabend vor dem Präsidentenpalast in Warschau versammelten, riefen "Schande!", "Freie Gerichte!" und "Wir werden die Demokratie verteidigen!". Wenige Stunden zuvor hatte Staatschef Andrzej Duda ein umstrittenes Gesetz zur Wahl des neuen Präsidenten des Obersten Gerichtshofs unterschrieben.

Demonstranten in Warschau © AFP

Die Abgeordneten des polnischen Senats hatten das Gesetz am Mittwoch verabschiedet. Die Verfasser des Gesetzesvorhabens argumentieren, Ziel sei es, den Postens des Gerichtspräsidenten künftig schneller besetzen zu können.

Es ist die jüngste Neuregelung in einer Reihe von Änderungen im Justizbereich, derentwegen die EU-Kommission seit 2016 gegen die Regierung der rechtsgerichteten Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) vorgeht. Die PiS verteidigt ihre Reformen mit dem Hinweis, diese würden Korruption bekämpfen und die Überbleibsel kommunistischer Justizstrukturen entfernen.

Etwa ein Drittel der 73 Richter des Obersten Gerichtshofs, unter ihnen die Vorsitzende Malgorzata Gersdorf, wurden durch die Reformen zum Rücktritt gezwungen. Gersdorf trotzt jedoch ihrem Zwangsruhestand und erschien nach ihrem Urlaub Mitte Juli wieder bei der Arbeit.

Im Dezember hatte die EU-Kommission erklärt, dass "in Polen die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Rechtsstaatlichkeit besteht", und ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Das Verfahren kann theoretisch bis zum Entzug von Stimmrechten auf EU-Ebene führen. Warschau hat bis Anfang August Zeit auf die Vorwürfe aus Brüssel zu reagieren.