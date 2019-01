Militärs stehen bislang zu umstrittenem Staatschef

Tausende Menschen demonstrieren in Venezuela für Abkehr der Armee von Maduro

Caracas (AFP) - Tausende Venezolaner haben am Mittwoch für den selbsterklärten Interimspräsidenten Juan Guaidó demonstriert und um die Unterstützung des Militärs gegen Staatschef Nicolás Maduro geworben. "Streitkräfte, findet eure Würde wieder" und "Guaidó Präsident" oder "Maduro Usurpator" stand auf Schildern, die Demonstranten bei verschiedenen Protesten im Land trugen. Mit Töpfen als Trommeln und Hupen gaben sie ihrem Protest lautstarken Ausdruck.

Demo in Caracas © AFP

Bei einer Kundgebung in der Universität in Caracas forderte Guaidó das Militär auf, sich der Opposition anzuschließen und keine Gewalt gegen das eigene Volk anzuwenden. "Das ist ein Befehl, Soldat des Vaterlands." "Sie dachten, sie würden Angst hervorrufen, aber wir sind an 5000 Orten" des Landes, sagte Guaidó.

In Venezuela tobt ein Machtkampf zwischen dem linksnationalistischen Staatschef Maduro und Parlamentspräsident Guaidó, der sich vor einer Woche zum Übergangspräsidenten erklärt hatte. Die USA und mehrere andere Staaten erkannten Guaidó an. Russland und China unterstützen aber weiterhin Maduro. Der Präsident kann sich bislang auch auf den Rückhalt der Armee und der Justiz verlassen.