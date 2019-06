Tausende bei internationaler Demo von Fridays for Future in Aachen erwartet

Aachen (AFP) - Tausende Anhänger der Schülerbewegung Fridays for Future wollen heute (12.00 Uhr) mit einer internationalen Demonstration in Aachen ihre Forderung nach einer besseren Klimapolitik auf die Straße tragen. Nach Angaben von Fridays for Future handelt es sich um den ersten internationalen und zentralen Klimastreik der Bewegung. Erwartet werden in Aachen demnach Jugendliche aus 17 Ländern.

Demonstration von Fridays for Future, hier in Mainz © AFP

Die Teilnehmer wollen im unweit des rheinischen Braunkohlereviers gelegenen Aachen in vier Demozügen zum Fußballstadion Tivoli ziehen, wo eine rund vierstündige Kundgebung geplant ist. Die Fridays-for-Future-Demonstration reiht sich ein in mehrere große Protestaktionen im rheinischen Tagebaurevier, mit denen Klimaschützer bis zum Sonntag ihre Forderung nach einem schnellen Kohleausstieg untermauern wollen.