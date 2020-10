Prozess um Mord an linkem Rapper dauert seit fünf Jahren

Tausende drängen sich vor Urteil gegen Politiker von griechischer Neonazi-Partei

Athen (AFP) - Tausende Menschen haben sich am Mittwochmorgen vor einem Gerichtsgebäude in Athen versammelt, um auf die Urteilsverkündung im Prozess gegen die Führung der griechischen Neonazi-Partei Goldene Morgenröte zu warten. Laut Polizeiangaben drängten sich mehr als 8000 Menschen vor dem Gericht. Viele trugen Plakate mit Aufschriften wie "Das Volk will die Nazis im Gefängnis". Hunderte Polizisten waren im Einsatz.

Menschenmenge vor dem Gericht in Athen © AFP

In dem seit fünf Jahren laufenden Prozess um den Mord an einem linksgerichteten Rapper stehen neben Parteichef Nikolaos Michaloliakos fast 70 weitere Angeklagte vor Gericht. Neben dem Mord werden den Angeklagten weitere Gewalttaten und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt.

Die Goldene Morgenröte, die enge Kontakte zur Neonazi-Szene unterhält, ist wegen ihrer Angriffe auf Migranten und politische Gegner berüchtigt. Die in den 80er Jahren gegründete Partei hatte im Zusammenhang mit der schweren Wirtschaftskrise ab dem Jahr 2010 an Einfluss gewonnen und wurde bei der Parlamentswahl 2015 drittstärkste Kraft. Sei der Wahl im Juli vergangenen Jahres ist sie erstmals seit Jahren nicht mehr im Parlament vertreten.