Vize-Außenminister: Iran verlor keine Drohne über Straße von Hormus

Teheran: USA könnten "irrtümlich" eigene Drohne abgeschossen haben

Teheran (AFP) - Die USA könnten nach Angaben von Irans Vize-Außenminister Abbas Araghschi "irrtümlich" eine eigene Drohne über der Straße von Hormus abgeschossen haben. Der Iran habe keine Drohne verloren, begründete Araghschi seine Einschätzung am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter. US-Präsident Donald Trump hatte dagegen gesagt, die "USS Boxer" habe am Donnerstag eine iranische Drohne abgeschossen, die dem US-Kriegsschiff "sehr, sehr nahe" gekommen sei.

US-Kriegsschiff "USS-Boxer" © AFP

"Wir haben keine Drohne verloren, weder in der Straße von Hormus noch anderswo", schrieb Araghschi. Er fürchte deshalb, die "USS Boxer" habe ihre eigene Drohne abgeschossen. Bereits am Donnerstag hatte der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif gesagt, er habe "keine Information über den Verlust einer Drohne am heutigen Tag".

Der Abschuss kam zu einer Zeit der massiven Spannungen zwischen dem Iran und den USA. Seit dem Ausstieg Washingtons aus dem internationalen Atomabkommen mit Teheran im Mai 2018 und der Verhängung neuer Sanktionen kommt es in der Golfregion immer wieder zu Zwischenfällen.