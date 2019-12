Konservative Grabar-Kitarovic in erster Runde hinter Sozialdemokrat Milanovic

Teilergebnisse: Kroatiens Präsidentin trifft in Stichwahl auf Ex-Regierungschef

Zagreb (AFP) - Im Rennen um die Präsidentschaft in Kroatien treffen die konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic und der ehemalige sozialdemokratische Regierungschef Zoran Milanovic in einer Stichwahl aufeinander. Das ergaben die offiziellen Teilergebnisse nach der ersten Wahlrunde am Sonntag.

Zoran Milanovic bei der Stimmabgabe © AFP

Wie die Wahlkommission am Abend nach Auszählung von knapp 98 Prozent der Stimmen mitteilte, lag Milanovic in der ersten Runde mit 29,5 Prozent in Führung. Grabar-Kitarovic kam demnach auf 26,7 Prozent.

Umfragen hatten im Vorfeld der ersten Wahlrunde ein enges Rennen zwischen Grabar-Kitarovic, Milanovic und dem nationalistischen Sänger und Geschäftsmann Miroslav Skoro vorausgesagt. Die Stichwahl findet am 5. Januar statt.