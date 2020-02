Thüringens linker Ministerpräsident Ramelow stellt sich zur Wiederwahl

Erfurt (AFP) - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) stellt sich am Mittwoch (11.00 Uhr) im Erfurter Landtag zur Wiederwahl. Mehr als drei Monate nach der Landtagswahl soll anschließend die rot-rot-grüne Minderheitsregierung vereidigt werden. Weil Linke, SPD und Grüne keine Mehrheit mehr haben, wird erwartet, dass Ramelow bei der Abstimmung erst im dritten Wahlgang die erforderliche Stimmenzahl bekommt.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow © AFP

Für die AfD tritt der parteilose Kommunalpolitiker Christoph Kindervater gegen Ramelow an. Die FDP will im dritten Wahlgang ihren Landes- und Fraktionschef Thomas Kemmerich ins Rennen schicken. Die Regierungsverhältnisse sind in Thüringen schwierig. Da Rot-Rot-Grün vier Stimmen zur Mehrheit fehlen, ist das Bündnis auf Unterstützung von CDU und FDP angewiesen. Eine Tolerierung lehnen die beiden Oppositionsparteien ab, sie zeigten sich aber offen, über konkrete politische Projekte zu verhandeln.