Tochter von Ex-Doppelagent Skripal hat Krankenhaus verlassen

London (AFP) - Fünf Wochen nach dem Giftanschlag in Großbritannien hat die Tochter des russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal das Krankenhaus verlassen. Die Behandlung von Julia Skripal sei noch nicht am Ende, doch markiere ihre Entlassung einen "wichtigen Schritt", sagte die stellvertretende Krankenhausdirektorin Christine Blanshard am Dienstag in Salisbury. Sergej Skripal erhole sich langsamer, doch bestehe auch bei ihm Aussicht auf eine Entlassung "in absehbarer Zeit".

Die Krankenhausvertreterin übermittelte den Wunsch von Julia Skripal nach Respekt für ihre Privatsphäre. Die BBC meldete, die 33-Jährige sei an einen sicheren Ort gebracht worden.

Die russische Botschaft in London forderte weitere Informationen zum Verbleib von Julia Skripal. "Wir benötigen dringend Beweise, dass das, was mit ihr passiert, aus ihrem freien Willen geschieht", erklärte die Botschaft. Zugleich "gratulierte" sie Julia Skripal zur Genesung.

Der Fall hat die britisch-russischen Beziehungen auf einen Tiefstand sinken lassen und zu einer schweren diplomatischen Krise zwischen westlichen Staaten und Russland geführt. Großbritannien und seine Verbündeten machen Russland für den Anschlag verantwortlich, Russland weist dies zurück. Westliche Staaten wiesen mehr als 150 russische Diplomaten aus, Moskau reagierte mit entsprechenden Gegenmaßnahmen.

Sergej und Julia Skripal waren am 4. März in der südenglischen Stadt Salisbury vergiftet worden. Die Tochter ist russische Staatsbürgerin. Sie war nach Großbritannien gekommen, um ihren Vater zu besuchen. Bei dem Giftanschlag hatten beide schwere Verletzungen davongetragen. Britischen Angaben zufolge war es zunächst unklar, ob sie sich wieder erholen würden.

Die britischen Behörden gehen davon aus, dass bei der Tat ein Nervengift der Nowitschok-Gruppe aus sowjetischer Produktion zum Einsatz kam. Nach Angaben der Krankenhausvertreterin vom Dienstag haben die Skripals "außerordentlich gut" auf die Behandlung angesprochen.

Zunächst sei es darum gegangen, Atmung und Kreislauf der Patienten zu stabilisieren, sagte Blanshard. Dies sei "mit einer Vielzahl unterschiedlicher Medikamente" erfolgt. Zusätzlich seien "spezielle Entgiftungstechniken" zum Einsatz gekommen um sicherzustellen, dass keine Rückstände des Gifts in den Körpern zurückblieben.

Am vergangenen Donnerstag hatte sich Julia Skripal in einer schriftlichen Mitteilung erstmals öffentlich geäußert. Sie sei "vor einer Woche aufgewacht" und werde "von Tag zu Tag kräftiger", hatte sie erklärt. Die Geschehnisse um sie und ihren Vater bezeichnete sie als "verwirrend".

Sergej Skripal, ein Oberst des russischen Militärgeheimdiensts, war 2006 in Russland wegen des Vorwurfs der Spionage für Großbritannien zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Im Zuge eines Gefangenenaustauschs kam er 2010 nach Großbritannien.