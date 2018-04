Tote und Verletzte bei mutmaßlichem Anschlag in Münster

Berlin (AFP) - In Münster ist ein Kleintransporter in eine Menge gefahren und hat mehrere Menschen getötet. Eine Polizeisprecherin machte am Samstag keine genaue Angaben zur Anzahl der Todesopfer und sprach von mindestens 30 Verletzten. Laut" Spiegel Online" gehen die Behörden von einem Anschlag aus, der Täter soll sich erschossen haben.