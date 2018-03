Traditionelle Ostermärsche in mehr als 90 Städten in Deutschland

Berlin (AFP) - Zu den traditionellen Ostermärschen erwartet die Friedensbewegung bundesweit mehrere tausend Demonstranten. Ein zentrales Thema der diesjährigen Märsche ist die Forderung nach Abrüstung. In mehr als 90 Städten sind bis Ostermontag Kundgebungen geplant. Am Karfreitag wird unter anderem in Stuttgart, Dortmund und an der Urananreicherungsanlage in Gronau demonstriert.

Friedensfahne auf einem Ostermarsch © AFP

Am Samstag finden unter anderem Kundgebungen in Berlin und München statt, außerdem startet der Ostermarsch Rhein-Ruhr. Zum Abschluss wird an Ostermontag in Büchel für den Abzug der dort stationierten US-Atomwaffen demonstriert. Das Netzwerk Friedenskooperative erklärte, angesichts der aktuellen Krisen und Spannungen zwischen den Atommächten gingen wieder mehr Menschen zu Ostern auf die Straße.