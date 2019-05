Tausende Menschen nehmen Abschied von Motorsport-Legende

Trauerfeier für verstorbenen Rennfahrer Niki Lauda in Wien

Wien (AFP) - Mit einer bewegenden Trauerzeremonie haben tausende Menschen in Wien Abschied von Formel-1-Legende Niki Lauda genommen. Bei Regen traf Laudas Sarg am Morgen von einer Polizei-Motorradeskorte begleitet am Stephansdom ein. Sargträger brachten ihn anschließend in die Kathedrale, gefolgt von der Familie des Verstorbenen. Tausende Menschen harrten trotz schlechten Wetters vor der Kirche aus.

Sarg von Niki Lauda © AFP

An der Seite zwei seiner Söhne trat Laudas Witwe Birgit an den zwischen weißen und roten Blumengestecken in den Farben Österreichs aufgebahrten Sarg. Laudas Sohn Lukas legte den früheren Rennhelm seines Vaters auf dessen Deckel.

In einer langen Schlange, die bis in Seitenstraßen am Domplatz reichte, zogen anschließend tausende Trauernden an dem Sarg vorbei, um Abschied von dem Motorsport-Idol zu nehmen.

Zum Requiem kamen 300 Ehrengäste und Prominente, darunter der bisherige Bundeskanzler Sebastian Kurz, Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, der deutsche Schauspieler Daniel Brühl und Ex-Rennfahrer Nico Rosberg sowie zahlreiche weitere Rennsportgrößen. Auch der vierfache deutsche Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel war angekündigt.

Die Trauerreden sollten Bundespräsident Alexander Van der Bellen, die früheren Formel-1-Stars Alain Prost aus Frankreich und Gerhard Berger aus Österreich sowie Österreichs Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger halten.

Hunderte Sitzplätze und rund 3000 Stehplätze waren für Lauda-Fans, Trauernde und Touristen vorgesehen. Die Beisetzung nach dem Gottesdienst sollte im engsten Familienkreis stattfinden.

Lauda war am Montag vergangener Woche im Alter von 70 Jahren gestorben. Der dreifache Formel-1-Weltmeister litt seit seinem schweren Rennunfall 1976 auf dem Nürburgring an den gesundheitlichen Folgen. Damals war Laudas Rennwagen in Brand geraten, er überlebte knapp und mit schweren Verbrennungen.

Bevor er gerettet wurde, saß er fast eine Minute lang in den Flammen und atmete giftige Dämpfe ein. Dabei wurde seine Lunge verätzt. Im vergangenen August musste er sich einer Lungentransplantation unterziehen. 1997 und 2005 musste Lauda sich zudem zwei Nierentransplantationen unterziehen.

Geboren wurde Andreas Nikolaus Lauda, genannt Niki, am 22. Februar 1949. Großvater und Vater waren wohlhabende Industrielle. Gegen die Widerstände seiner Familie machte Lauda seine Leidenschaft zum Beruf und wurde Formel-1-Pilot. Den Weltmeistertitel in der Motorsport-Königsklasse holte er 1975, 1977 und 1984.

Da war er bereits eine Legende - denn nur fünf Wochen nach dem Unfall saß er schon wieder am Steuer, noch deutlich gezeichnet von seinen Brandverletzungen. Seine Brandnarben verbarg fortan eine rote Kappe, die zu Laudas Markenzeichen wurde.

Im Jahr 1979 stieg Lauda aus dem Rennzirkus aus und gründete die Fluggesellschaft Lauda Air, kehrte aber 1982 noch einmal für drei Jahre als Rennfahrer hinter das Lenkrad zurück. Danach widmete er sich vor allem seiner zweiten Leidenschaft: Der Gründung von Fluggesellschaften.

"Er war ein Beispiel für Österreich", sagte Roland, ein 41-Techniker aus Wien, der in der Schlange vor dem Dom stand. "Obwohl er sehr schwere Umstände erlitten hat, hat er nie gejammert."

Der 70-jährige Johann aus dem Burgenland erinnerte sich an seine Zeit als Angestellter Laudas: "Ich habe 18 Jahre lang für ihn als Lagertechniker gearbeitet bei Lauda Air. Er war streng, aber gerecht."

"Während des Eisernen Vorhangs war er immer ein Vorbild für uns", sagte die eigens aus Ungarn angereiste Imre Varga. "Im westlichen Ungarn hatten wir das große Glück, das österreichische Fernsehen zu empfangen. Er war ein Bild der Unerreichbarkeit, er war wie vergöttert bei uns", sagte die 63-Jährige. "Es ist schade, dass er so früh verstorben ist. 70 ist ein früher Abgang."