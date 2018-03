Erinnerung an vier Getötete

Trauergottesdienst für Opfer des Anschlags von Südfrankreich

Trèbes (AFP) - In der südfranzösischen Kleinstadt Trèbes ist mit einem Trauergottesdienst der vier Opfer des islamistischen Anschlags vom Freitag gedacht worden. An der Zeremonie in der Saint-Etienne-Kirche nahmen am Sonntag auch Vertreter der muslimischen Gemeinschaft teil. Mit Lautsprechern wurde der Gottesdienst auf den von Polizisten gesicherten Platz vor der Kirche übertragen.

Teilnehmer des Trauergottesdienstes © AFP

Der Bischof von Carcassonne und Narbonne, Alain Planet, sagte vor dem Gottesdienst, die Menschen aus Trèbes und in ganz Frankreich seien von dem Anschlag betroffen. Ein Gottesdienstbesucher mit Olivenzweigen in der Hand sagte, er sei "sehr traurig": "Ganz Frankreich ist unglücklich." Vor dem Rathaus von Trèbes legten Trauernde weiße Rosen nieder.

Ein 25-jähriger Islamist hatte am Freitag bei mehreren Angriffen und einer Geiselnahme vier Menschen getötet. Der Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) wurde schließlich von der Polizei erschossen.

Unter den Opfern ist auch ein Gendarm, der sich für eine Geisel hatte eintauschen lassen. Er wird seitdem als Held gefeiert und soll mit einer nationalen Trauerfeier geehrt werden.